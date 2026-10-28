Oficialismo no logra sacar a Jorge Araya de Sala IV: le faltaron nueve votos

Jorge Araya García continuará como magistrado de la Sala Constitucional después de que el Partido Pueblo Soberano (PPSO) no consiguiera reunir en la Asamblea Legislativa los votos necesarios para impedir su reelección.

La votación termina con 29 diputados contra su continuidad y 24 a favor. El bloque que buscaba su salida queda a nueve votos de alcanzar los 38 requeridos para bloquearla.

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En 3 puntos Jorge Araya García continuará como magistrado de la Sala Constitucional después de que el Partido Pueblo Soberano (PPSO) no consiguiera reunir en la Asamblea Legislativa los votos necesarios para impedir su reelección. La votación termina con 29 diputados contra su continuidad y 24 a favor. El resultado deja al oficialismo sin la mayoría requerida para concretar su objetivo y permite que Araya siga integrando el tribunal constitucional.

Aunque los votos contrarios superan a los favorables, ese resultado resulta insuficiente para impedir que Araya permanezca en el cargo.

La decisión llega después de unas dos horas de discusión efectiva en el plenario, durante las cuales el oficialismo cuestiona la trayectoria del magistrado.

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Uno de los principales protagonistas del debate es el diputado José Miguel Villalobos, quien concentra 45 minutos de intervención tras sumar a su tiempo los espacios de las legisladoras Zaira Murillo y Esmeralda Britton.

Villalobos cuestiona los vínculos políticos que atribuye a Araya y señala su paso por cargos durante la administración de José María Figueres Olsen, entre 1994 y 1998.

Sin embargo, los señalamientos no se traducen en los votos necesarios para frenar la reelección. Los 24 respaldos a la continuidad del magistrado provienen de la oposición.

El resultado deja al oficialismo sin la mayoría requerida para concretar su objetivo y permite que Araya siga integrando el tribunal constitucional.