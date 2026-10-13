¡Sacó los pasos prohibidos! Édgar Silva sorprende bailando fuera de cámaras en “Mira quién baila”

El reconocido presentador de Teletica demostró que no necesita estar participando en una coreografía para disfrutar de la pista. Un video dejó ver su faceta más divertida durante las pausas del programa.

Édgar Silva volvió a demostrar que el baile también es parte de su personalidad, aunque su papel en Mira quién baila sea conducir el programa y no competir por las mejores calificaciones del jurado.

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El reconocido presentador costarricense protagonizó un divertido momento durante una de las pausas comerciales del espacio de Teletica, cuando aprovechó que las cámaras no estaban transmitiendo para mostrar sus famosos “pasos prohibidos”.

Según informó La Nación este lunes 12 de octubre, Silva ha convertido los descansos entre segmentos en oportunidades para disfrutar de la música, bailar y compartir con las personas presentes en el estudio.

En 3 puntos El reconocido presentador de Teletica demostró que no necesita estar participando en una coreografía para disfrutar de la pista. Édgar Silva volvió a demostrar que el baile también es parte de su personalidad, aunque su papel en Mira quién baila sea conducir el programa y no competir por las mejores calificaciones del jurado. Mientras los participantes se concentran en sus presentaciones y en las evaluaciones del jurado.

El baile continúa aunque las cámaras estén apagadas

Mientras los participantes de Mira quién baila deben prepararse durante toda la semana para presentar sus coreografías, Édgar Silva parece tener una manera mucho más espontánea de disfrutar el espectáculo.

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Durante los cortes comerciales, el comunicador aprovecha la música y el ambiente del estudio para moverse por la pista y demostrar que también tiene ritmo.

Un video difundido por La Nación permitió conocer esta faceta del presentador, quien se muestra relajado y disfrutando de esos momentos fuera de la transmisión oficial.

La escena refleja el ambiente que se vive detrás de cámaras durante las galas del programa, donde el entretenimiento continúa incluso cuando los televidentes están viendo comerciales.

Una larga historia con los programas de baile

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Aunque actualmente es el conductor de Mira quién baila, Édgar Silva tiene una extensa trayectoria vinculada con los formatos de entretenimiento y competencias de talento en la televisión costarricense.

A lo largo de su carrera ha estado al frente de producciones como Bailando por un sueño, Dancing with the Stars y Nace una estrella.

Su experiencia le ha permitido convertirse en uno de los rostros más reconocidos de este tipo de programas en Costa Rica.

Sin embargo, más allá de su labor como presentador, Silva también ha demostrado que disfruta involucrarse en la energía de cada producción.

De hecho, sus “pasos prohibidos” ya habían aparecido en un video promocional de la actual temporada de Mira quién baila, cuando invitó a los costarricenses a participar en una dinámica para conocer detalles de los concursantes.

Édgar Silva le pone su propio ritmo al programa

La actual temporada de Mira quién baila ha reunido a figuras del entretenimiento nacional, deportistas y creadores de contenido que cada semana deben enfrentarse a nuevos desafíos sobre la pista.

Mientras los participantes se concentran en sus presentaciones y en las evaluaciones del jurado, Édgar Silva continúa aportando su experiencia