¡Sabían qué llevaban los tráileres antes de asaltarlos! OIJ revela cómo banda de alias “Chon” escogía sus millonarios golpes

La organización criminal liderada presuntamente por alias “Chon” no escogía al azar los contenedores que asaltaba. Antes de ejecutar los robos, sus integrantes utilizaban información de un sistema del Ministerio de Hacienda para conocer qué transportaban los vehículos de carga pesada y cuánto valía la mercancía.

Así lo reveló este viernes el director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Michael Soto, al brindar nuevos detalles sobre la investigación que permitió ejecutar 80 allanamientos en diferentes partes del país.

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Según explicó el jefe policial, los sospechosos utilizaban el sistema TICA, una plataforma informática aduanera de Hacienda, para consultar datos de los contenedores que circulaban por las carreteras nacionales.

“Allí introducían los datos del contenedor o la placa y sabían el tipo de productos que llevaban y el valor del mismo, y procedían a realizar el asalto”, detalló Soto.

En 3 puntos La organización criminal liderada presuntamente por alias “Chon” no escogía al azar los contenedores que asaltaba. Así lo reveló este viernes el director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Michael Soto, al brindar nuevos detalles sobre la investigación que permitió ejecutar 80 allanamientos en diferentes partes del país. Los allanamientos continúan mientras las autoridades recopilan evidencias para determinar las responsabilidades individuales de los sospechosos.

De esta manera, los delincuentes presuntamente identificaban cargamentos de alto valor antes de interceptarlos.

Entre las mercancías sustraídas figuraban atún, carnes, productos de limpieza, artículos de higiene personal y otros bienes que posteriormente eran comercializados.

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Los investigadores establecieron que algunos de estos productos robados terminaban incluso en comercios legalmente establecidos.

Los golpes se registraban en diferentes sectores de Limón, Puntarenas, Alajuela, Liberia y otras zonas del país.

De acuerdo con el OIJ, el valor de las mercancías sustraídas en los casos investigados asciende aproximadamente a 1,5 millones de dólares, una cifra cercana a los ₡750 millones, dependiendo del tipo de cambio.

Más de medio millón de litros de combustible robados

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Pero los contenedores no eran el único objetivo de esta estructura.

Soto confirmó que la investigación permitió relacionar a integrantes del grupo con cinco casos de robo de combustible, en los cuales fueron sustraídos aproximadamente 654.000 litros.

El valor de ese combustible ronda los ₡400 millones.

La investigación judicial comenzó en el 2024 precisamente por los robos de combustible, pero conforme avanzaron las pesquisas los agentes descubrieron que los sospechosos también estarían involucrados en asaltos a contenedores y otras actividades delictivas.

Dos asesinatos atribuidos a integrantes de la estructura

Otro de los hallazgos de la investigación fue la presunta vinculación del grupo con dos homicidios registrados en Limón.

Uno corresponde al asesinato de una mujer de apellido Arauz, cuyo caso estaría relacionado con el robo de combustible.

El segundo es el homicidio de un hombre de apellido Morrison, aparentemente producto de un ajuste de cuentas.

Los investigadores también establecieron posibles vínculos con el tráfico local de drogas, principalmente en Liverpool y Limón 2000.

Durante las pesquisas, las autoridades lograron decomisar 95 kilogramos de marihuana y cocaína.

Capturan a los dos principales cabecillas

El director del OIJ confirmó que entre las personas detenidas se encuentran los dos principales dirigentes de la organización.

El primero es un hombre de apellido Delgado, conocido como alias “Chon”, señalado como el líder general de la estructura criminal.

El segundo es alias “Salchichón”, capturado en Heredia y vinculado directamente con la coordinación de los robos de contenedores.

Según las autoridades, la organización mantenía diferentes líneas de operación para el robo y comercialización de combustible, la sustracción de mercancías, el narcomenudeo y la legitimación de capitales.

Disparos y policías heridos durante las detenciones

Las intervenciones también dejaron momentos de tensión.

Soto informó que durante una detención en Liverpool uno de los sospechosos intentó escapar, situación en la que se escuchó una detonación y los agentes respondieron con sus armas.

El jerarca también reportó que dos oficiales sufrieron heridas leves por arma de fuego durante uno de los accesos realizados por las autoridades.

Al momento de brindar las declaraciones, el OIJ contabilizaba 22 personas detenidas y el decomiso de cinco armas de fuego, entre ellas un fusil AR-15 y cuatro pistolas, además de droga y dinero en efectivo.

Fiscalía busca quitarles las ganancias millonarias

Por su parte, el fiscal general de la República, Carlo Díaz, explicó que la operación también pretende golpear las finanzas de la organización mediante investigaciones por legitimación de capitales.

El jerarca destacó que no basta con capturar a los sospechosos, sino que también es necesario perseguir los bienes adquiridos mediante actividades criminales.

La Fiscalía considera fundamental despojar a estas estructuras de sus ganancias para debilitar su capacidad de continuar operando.

Díaz también destacó que el desmantelamiento de este tipo de organizaciones busca brindar mayor seguridad a los productores, transportistas y empresas que movilizan mercancías por las carreteras del país.

Los allanamientos continúan mientras las autoridades recopilan evidencias para determinar las responsabilidades individuales de los sospechosos.