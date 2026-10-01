¡Rick y Evelyn están de vuelta! Primeras imágenes de Brendan Fraser y Rachel Weisz en “La Momia 4” emocionan a los fans

Brendan Fraser volvió a ponerse en la piel del aventurero Rick O’Connell y Rachel Weisz regresó como Evelyn. La esperada película ya se encuentra en rodaje y reunirá a varias de las figuras más queridas de la saga.

Parece que el tiempo no pasa para las aventuras de Rick y Evelyn O’Connell.

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Brendan Fraser y Rachel Weisz están oficialmente de regreso en “La Momia 4”, y las primeras imágenes de ambos caracterizados como sus icónicos personajes ya comenzaron a despertar la nostalgia entre los seguidores de la franquicia.

Las fotografías llegan mientras la esperada cuarta entrega se encuentra en producción en Inglaterra y muestran a Fraser nuevamente convertido en Rick O’Connell, personaje que interpretó por primera vez hace 27 años.

En 3 puntos Brendan Fraser volvió a ponerse en la piel del aventurero Rick O’Connell y Rachel Weisz regresó como Evelyn. Parece que el tiempo no pasa para las aventuras de Rick y Evelyn O’Connell. Y las primeras imágenes dejan algo claro: Rick y Evelyn O’Connell están listos para una nueva aventura.

El actor, de 57 años, fue captado durante el rodaje de una escena de acción en Suffolk, Inglaterra, luciendo una chaqueta de cuero y un casco mientras conducía un llamativo vehículo de aspecto vintage.

Rachel Weisz vuelve como Evelyn después de 25 años

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Uno de los regresos que más expectativa ha generado es precisamente el de Rachel Weisz.

La ganadora del Óscar vuelve a interpretar a Evelyn O’Connell, la bibliotecaria convertida en aventurera que conquistó al público en las primeras dos películas de la saga.

Las nuevas fotografías del rodaje muestran a Weisz caracterizada nuevamente como Evelyn, con un vestuario de época compuesto por una falda amarilla de lunares, chaqueta marrón, sombrero, guantes y un maletín.

Su regreso tiene un significado especial para los seguidores de “La Momia”.

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Fraser y Weisz no interpretaban juntos a Rick y Evelyn desde “La Momia Regresa”, estrenada en 2001.

La actriz no participó en la tercera película, “La Momia: La tumba del emperador Dragón”, de 2008, donde el personaje de Evelyn fue interpretado por Maria Bello.

Ahora, 25 años después, la pareja original finalmente vuelve a reunirse.

“La Momia 4” también está recuperando buena parte del ADN que convirtió las primeras películas en favoritas del público.

John Hannah regresará como Jonathan Carnahan, el inolvidable hermano de Evelyn, mientras Oded Fehr volverá a interpretar al guerrero Ardeth Bay.

Otro regreso particularmente curioso será el de Kevin J. O’Connor como Beni Gabor, personaje de la película original de 1999.

El reparto incorporará además nuevos rostros, entre ellos Michael Johnston y Numan Acar.

Por ahora, el argumento permanece prácticamente bajo llave.

Las imágenes del rodaje sí ofrecen algunas pistas sobre la época en la que podría desarrollarse la nueva aventura, pero el estudio todavía no ha revelado oficialmente qué amenaza obligará a Rick y Evelyn a regresar a la acción.

La película estará dirigida por Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillett, dupla conocida por trabajos como “Ready or Not” y entregas recientes de la saga “Scream”.

El guion está a cargo de David Coggeshall.

“La Momia 4” llegará a los cines el 15 de octubre de 2027, según la fecha anunciada para su estreno.

La franquicia comenzó en 1999 con “La Momia”, protagonizada por Fraser y Weisz, y continuó en 2001 con “La Momia Regresa”.

Fraser volvió posteriormente para una tercera entrega en 2008, mientras que Universal intentó reiniciar la franquicia en 2017 con una película protagonizada por Tom Cruise.

Esta vez, sin embargo, la apuesta vuelve directamente a los personajes que conquistaron al público a finales de los años noventa.

Y las primeras imágenes dejan algo claro: Rick y Evelyn O’Connell están listos para una nueva aventura.