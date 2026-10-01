¡En plena tormenta judicial! Diego Bravo rompe el silencio con un mensaje que no pasa inadvertido

En medio del juicio que enfrenta por presuntos delitos contra el honor, el creador de contenido Diego Bravo sorprendió a sus seguidores con una publicación cargada de emociones, agradecimientos y reflexiones sobre los momentos difíciles que ha atravesado.

El mensaje aparece después de una intensa jornada judicial en la que Mauricio Hoffmann y María José "Majo" Ulate rindieron sus declaraciones ante los tribunales de Goicoechea.

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Aunque Bravo no menciona directamente el proceso judicial en su publicación, sus palabras llaman la atención por el momento en que las comparte.

"Yo elegí hace mucho tiempo creer en mí, en mi trabajo, en mis ideas y en la persona que soy... exponerse, equivocarse, levantarse y seguir adelante también requiere valentía", escribió.

En 3 puntos En medio del juicio que enfrenta por presuntos delitos contra el honor, el creador de contenido Diego Bravo sorprendió a sus seguidores con una publicación cargada de emociones. El mensaje aparece después de una intensa jornada judicial en la que Mauricio Hoffmann y María José "Majo" Ulate rindieron sus declaraciones ante los tribunales de Goicoechea. El proceso judicial todavía no concluye y está previsto que la próxima audiencia se realice el 8 de octubre, cuando continuará la recepción de testimonios.

Sin embargo, una de las frases que más destaca en su reflexión es aquella en la que deja clara su intención de mantenerse fiel a sus convicciones.

"No siempre ha sido fácil pero si algo tengo claro es que nunca quiero perder mi esencia por intentar encajar, ni hacerme pequeño para que otros se sientan cómodos", expresó.

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El creador de contenido también dedicó unas palabras a las personas que lo han acompañado durante los últimos días.

"Gracias por cada mensaje, cada llamada, cada palabra bonita y por tantas personas que han estado pendientes de mí estos días. Se siente, se valora y se agradece muchísimo", agregó.

Bravo aseguró que mantiene intactas sus ganas de trabajar, crear, viajar y disfrutar de la vida.

Finalmente, cerró su mensaje con una reflexión sobre la fortaleza personal:

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"Al final ser fuerte no es que nada te afecte. Es no permitir que nada te haga olvidar quién sos".

La publicación se produce mientras continúa el juicio promovido por Hoffmann y Ulate, quienes acusan al influencer de presuntos delitos contra el honor relacionados con contenidos divulgados en redes sociales.

Durante la audiencia del miércoles 30 de setiembre, ambos denunciantes expusieron ante los jueces las afectaciones que, según sus testimonios, les provocaron las publicaciones.

El proceso judicial todavía no concluye y está previsto que la próxima audiencia se realice el 8 de octubre, cuando continuará la recepción de testimonios.