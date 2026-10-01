Julie Andrews cumple 91 años: así es la vida actual de la inolvidable “Mary Poppins”

La legendaria actriz británica celebra este 1.º de octubre más de nueve décadas de vida y una trayectoria que dejó personajes, canciones y películas grabadas en la historia del cine.

Hay voces y personajes que parecen inmunes al paso del tiempo, y Julie Andrews es una de esas figuras.

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La inolvidable protagonista de “Mary Poppins” y “The Sound of Music” celebra este jueves 1.º de octubre su cumpleaños número 91, convertida en una de las grandes leyendas vivas del cine y el teatro.

Nacida el 1.º de octubre de 1935 en Inglaterra, Andrews comenzó a desarrollar su extraordinaria voz desde muy joven y, mucho antes de convertirse en una estrella de Hollywood, ya sorprendía al público sobre los escenarios.

En 3 puntos La legendaria actriz británica celebra este 1.º de octubre más de nueve décadas de vida y una trayectoria que dejó personajes, canciones y películas grabadas en la historia del cine. Hay voces y personajes que parecen inmunes al paso del tiempo, y Julie Andrews es una de esas figuras. Este 1.º de octubre, la actriz celebra 91 años de vida y un lugar prácticamente irrepetible dentro de la historia del entretenimiento.

Pero sería durante la década de 1960 cuando dos personajes cambiarían para siempre su historia.

Su interpretación de la mágica niñera no solo conquistó al público, sino que le permitió ganar el Óscar a Mejor Actriz por su debut cinematográfico.

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Un año después protagonizó otro clásico: “The Sound of Music”, conocida en Latinoamérica como “La novicia rebelde”, donde interpretó a Maria von Trapp.

La película se convirtió en uno de los grandes fenómenos cinematográficos de su época y terminó consolidando a Andrews como una estrella internacional.

Décadas después, ambas producciones continúan siendo referentes del cine musical.

Sin embargo, la extraordinaria voz que había acompañado a Julie durante prácticamente toda su vida enfrentó un giro inesperado.

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En 1997, Andrews se sometió a una cirugía para tratar unos nódulos en sus cuerdas vocales.

El procedimiento terminó alterando permanentemente su capacidad para cantar como lo había hecho durante décadas.

La propia actriz ha hablado en diferentes ocasiones del profundo impacto emocional que aquello provocó en su vida.

Pero lejos de retirarse por completo, encontró nuevas formas de continuar contando historias.

Julie Andrews consiguió algo que pocas estrellas de su generación han logrado: mantenerse presente ante públicos mucho más jóvenes.

En 2001 interpretó a la reina Clarisse Renaldi en “The Princess Diaries”, junto a Anne Hathaway, y regresó para la segunda película en 2004.

También prestó su voz a la reina Lillian en varias entregas de “Shrek” y participó en producciones como “Aquaman”.

Más recientemente, millones de espectadores la han escuchado sin necesariamente verla.

Andrews es la voz detrás de Lady Whistledown en “Bridgerton”, la misteriosa narradora que revela los secretos de la alta sociedad londinense en la exitosa producción de Netflix.

Aunque actualmente mantiene una vida considerablemente más privada y alejada del ritmo de trabajo que tuvo durante sus décadas de mayor actividad, Andrews continúa vinculada al entretenimiento.

En los últimos años ha participado en proyectos de voz, entrevistas y eventos especiales relacionados con su trayectoria.

También ha desarrollado una faceta como escritora, publicando libros infantiles junto a su hija Emma Walton Hamilton, además de memorias sobre diferentes etapas de su vida y carrera.

Su legado, entretanto, continúa pasando de generación en generación.

Desde aquella niñera que descendía del cielo sujetando un paraguas hasta la misteriosa voz que abre cada episodio de “Bridgerton”, Julie Andrews ha logrado permanecer vigente durante más de siete décadas de carrera.

Este 1.º de octubre, la actriz celebra 91 años de vida y un lugar prácticamente irrepetible dentro de la historia del entretenimiento.