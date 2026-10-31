Laura Fernández visita santuario donde reposan los restos de Carlo Acutis, ligado a un milagro en Costa Rica

La presidenta de la República, Laura Fernández Delgado, visitó este sábado 31 de octubre la tumba de san Carlo Acutis en Asís, Italia, un lugar de especial significado para Costa Rica: la recuperación de una joven costarricense fue reconocida por la Iglesia católica como el milagro que permitió avanzar hacia su canonización.

Según informó Casa Presidencial, la mandataria también participó en una misa celebrada por monseñor Felice Accrocca y dedicada al pueblo de Costa Rica.

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En 3 puntos La presidenta de la República, Laura Fernández Delgado, visitó este sábado 31 de octubre la tumba de san Carlo Acutis en Asís, Italia. Según informó Casa Presidencial, la mandataria también participó en una misa celebrada por monseñor Felice Accrocca y dedicada al pueblo de Costa Rica. Ese mismo jueves, Fernández se reunió en Roma con el presidente de Italia, Sergio Mattarella.

La visita incluyó el Santuario de la Expoliación, donde reposan los restos de Acutis. La expresión “tumba” es correcta; sus restos no han sido declarados incorruptos, según ha explicado el postulador de su causa de canonización.

El vínculo del santo con Costa Rica se relaciona con Valeria, una joven que sufrió un grave traumatismo craneoencefálico tras un accidente en bicicleta en Florencia, en julio de 2022.

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Ante la gravedad de su condición, su madre, Liliana, viajó a Asís para rezar ante la tumba de Acutis y pedir su intercesión. Según el relato divulgado por el Vaticano, ese mismo día la joven volvió a respirar espontáneamente y posteriormente experimentó una recuperación que la Iglesia reconoció como milagrosa.

Ese reconocimiento abrió el camino para la canonización de Acutis, celebrada por el papa León XIV el 7 de septiembre de 2025. Aunque murió a los 15 años, es más preciso identificarlo como el primer santo milenial que como el santo más joven de la Iglesia católica.

La actividad en Asís forma parte de la agenda que Fernández desarrolla esta semana en Italia y el Vaticano.

El jueves 29 de octubre, la mandataria fue recibida por el papa León XIV en el Palacio Apostólico Vaticano, donde le entregó una invitación formal para visitar Costa Rica en 2027. Durante esa jornada también sostuvo conversaciones con autoridades de la Secretaría de Estado de la Santa Sede, en las que se abordaron asuntos de seguridad y migración.

Ese mismo jueves, Fernández se reunió en Roma con el presidente de Italia, Sergio Mattarella. El encuentro tuvo lugar en el Palacio del Quirinal y contó con la participación de las delegaciones oficiales de ambos países.