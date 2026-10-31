¿Manchas en el cuello o heridas que no cierran? Cinco señales de la piel que no debe ignorar

Una zona oscura en el cuello, cambios en las uñas o una herida que no cicatriza pueden parecer problemas aislados. Sin embargo, en algunos casos, la piel es el primer lugar donde se manifiestan alteraciones dentro del organismo.

La dermatóloga Carolina Morera Torres advierte que estos cambios pueden relacionarse con problemas metabólicos, circulatorios, hormonales, infecciosos o del sistema inmunológico.

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Eso no significa que toda mancha o lesión sea indicio de una enfermedad interna. La clave está en observar si aparece de forma repentina, persiste, se extiende o viene acompañada de otros síntomas, según explica la especialista en un comunicado del Congreso Médico Nacional 2026.

Estas son las cinco señales a las que conviene prestar atención:

En 3 puntos Una zona oscura en el cuello, cambios en las uñas o una herida que no cicatriza pueden parecer problemas aislados. La dermatóloga Carolina Morera Torres advierte que estos cambios pueden relacionarse con problemas metabólicos, circulatorios, hormonales, infecciosos o del sistema inmunológico. El tema formará parte del quinto día de actividades del Congreso Médico Nacional 2026, organizado por el Colegio de Médicos, dentro de una jornada que abordará la piel como espejo de enfermedad y otras áreas de actualización médica.

La aparición de tonos amarillentos, azulados o violáceos, así como el oscurecimiento de determinadas zonas, merece una valoración.

Por ejemplo, las áreas oscuras en los pliegues del cuello o las axilas pueden asociarse con resistencia a la insulina, aunque ese cambio por sí solo no permite establecer un diagnóstico.

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2. Piel más gruesa, endurecida o aterciopelada

Las modificaciones en la textura también pueden aportar pistas. La especialista recomienda observar el engrosamiento o endurecimiento de ciertas áreas, así como las zonas oscuras con apariencia aterciopelada, que pueden relacionarse con alteraciones metabólicas.

La aparición repentina de múltiples lesiones, o de cambios que se comportan de manera distinta a lo habitual, es otro motivo para consultar.

En algunos casos, estas manifestaciones pueden estar vinculadas con infecciones, problemas metabólicos o alteraciones del sistema inmunológico.

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4. Alteraciones en dedos, uñas, pies o boca

Los cambios de color en los dedos cuando hace frío, las alteraciones en las uñas y las lesiones en la boca pueden aportar información sobre posibles problemas circulatorios, autoinmunes, hormonales o infecciosos.

La evaluación médica es la que permite determinar su causa.

5. Heridas que no cicatrizan, ampollas o pérdida de sensibilidad

Las úlceras, lesiones dolorosas y heridas que no cierran requieren atención, especialmente cuando persisten o empeoran.

La dermatóloga hace una advertencia particular: si después de iniciar un medicamento aparecen ampollas extensas, desprendimiento de la piel o lesiones en las mucosas, se debe buscar atención médica urgente.

Atribuirlo todo al estrés puede retrasar la consulta

Uno de los errores más frecuentes, señala Morera, es asumir que cualquier cambio se debe a una alergia, al estrés o al envejecimiento, sin considerar otras causas.

La automedicación y el uso de tratamientos sin evaluación previa también pueden retrasar la identificación del problema.

Conviene consultar si las manifestaciones son nuevas, persistentes, progresivas, dolorosas o extensas, especialmente cuando se acompañan de fiebre, cansancio intenso o pérdida de peso.

El tema formará parte del quinto día de actividades del Congreso Médico Nacional 2026, organizado por el Colegio de Médicos, dentro de una jornada que abordará la piel como espejo de enfermedad y otras áreas de actualización médica.