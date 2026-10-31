¿Fracaso anunciado? Menos de 10 alcaldes llegan a cita del PLN rumbo a municipales de 2028

Menos de 10 alcaldes habían llegado este sábado, a las 10:30 a. m., al encuentro convocado por el Partido Liberación Nacional (PLN) para comenzar a coordinar su preparación de cara a las elecciones municipales de 2028.

La reunión, programada para las 10 a. m. en el Balcón Verde, forma parte de los esfuerzos de la agrupación por fortalecer sus estructuras cantonales. El partido tiene bajo su bandera 25 alcaldías, aunque la convocatoria se dirigió principalmente a jerarcas de localidades cercanas a San José.

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El secretario general liberacionista, Miguel Guillén, explicó que las obligaciones municipales y las dificultades para trasladarse desde comunidades alejadas pudieron incidir en las ausencias.

En 3 puntos Menos de 10 alcaldes habían llegado este sábado, a las 10:30 a. m., al encuentro convocado por el Partido Liberación Nacional (PLN) para comenzar a coordinar su preparación de cara a las elecciones municipales de 2028. La reunión, programada para las 10 a. m. en el Balcón Verde, forma parte de los esfuerzos de la agrupación por fortalecer sus estructuras cantonales. La preparación municipal incluye, además, incorporar herramientas tecnológicas que faciliten el contacto entre la dirigencia y las estructuras locales.

Como parte de esa estrategia, la dirigencia prevé visitar a los alcaldes de otras regiones para incorporarlos al trabajo organizativo rumbo a los próximos comicios locales.

Entre las prioridades del PLN figuran el fortalecimiento de sus estructuras internas y la negociación de alianzas o coaliciones con otras agrupaciones en los cantones.

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Según Guillén, el partido ya revisó el panorama territorial y dio su aprobación a algunas coaliciones. Ahora debe avanzar en los componentes legales, de organización y de presupuesto necesarios para concretarlas.

El dirigente también indicó que se retomaron labores que habían quedado pendientes durante los procesos de reforma estatutaria y renovación del Comité Ejecutivo Superior Nacional.

Desde los gobiernos locales, una de las principales solicitudes es contar con mayor acompañamiento logístico y mejores canales de comunicación con las autoridades nacionales del partido.

El alcalde de Corredores, Yeison Hay, planteó la necesidad de mantener una coordinación más cercana con los cantones distantes de la capital, de manera que puedan afrontar el proceso electoral con una estrategia conjunta.

La preparación municipal incluye, además, incorporar herramientas tecnológicas que faciliten el contacto entre la dirigencia y las estructuras locales.