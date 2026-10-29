Representante del Vaticano visitó cárcel de mujeres y oró por el sistema penitenciario costarricense

El Nuncio Apostólico en Costa Rica, monseñor Mark Gerard Miles, realizó una visita pastoral al Centro de Atención Institucional (CAI) Vilma Curling Rivera, conocido como la cárcel de mujeres, donde llevó un mensaje de esperanza y cercanía a las privadas de libertad.

La actividad se efectuó este jueves 29 de octubre de 2026 y contó con la participación del presbítero Oldemar Ruiz Figueroa, quien acompañó al representante de la Iglesia Católica durante el recorrido por las instalaciones del centro penitenciario.

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Durante la visita, monseñor Miles compartió con las mujeres privadas de libertad y el personal del establecimiento, a quienes ofreció un mensaje de fe, esperanza, escucha y acompañamiento espiritual.

En 3 puntos El Nuncio Apostólico en Costa Rica, monseñor Mark Gerard Miles, realizó una visita pastoral al Centro de Atención Institucional (CAI) Vilma Curling Rivera, conocido como la cárcel de mujeres. La actividad se efectuó este jueves 29 de octubre de 2026 y contó con la participación del presbítero Oldemar Ruiz Figueroa. La visita de monseñor Mark Gerard Miles al CAI Vilma Curling Rivera se desarrolló en un ambiente de cercanía con las mujeres privadas de libertad y el personal penitenciario.

El recorrido incluyó diferentes pabellones, el Módulo Materno Infantil, la cocina, el taller textil y distintas áreas profesionales, administrativas y policiales.

Nuncio Apostólico oró por las privadas de libertad y el personal penitenciario

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Como parte de su visita pastoral, el representante diplomático de la Santa Sede impartió su bendición y elevó oraciones por el sistema penitenciario costarricense, así como por los funcionarios que trabajan diariamente para garantizar la seguridad nacional.

El encuentro permitió abrir espacios de conversación, escucha y reflexión con las personas que forman parte de la comunidad penitenciaria.

La actividad también puso de relieve la importancia del acompañamiento espiritual dentro de los centros de atención institucional, como parte de la atención integral que recibe la población privada de libertad.

De acuerdo con la información divulgada sobre la visita, este tipo de espacios contribuye a reforzar la dimensión humana del proceso de reinserción social, mediante oportunidades de reflexión y apoyo espiritual.

La visita de monseñor Mark Gerard Miles al CAI Vilma Curling Rivera se desarrolló en un ambiente de cercanía con las mujeres privadas de libertad y el personal penitenciario, con un mensaje centrado en la fe, la esperanza y la importancia de no dejar de lado el acompañamiento a quienes viven y trabajan dentro del sistema carcelario.