Criminal era buscado en Nicaragua por graves delitos y fue detenido en San Carlos con orden de arresto internacional

Un hombre de nacionalidad nicaragüense, de apellido Navarrete y de 43 años, fue detenido por oficiales de la Policía de Fronteras en Pocosol de San Carlos, luego de que las autoridades confirmaran que contaba con una orden de captura internacional y una solicitud de extradición a Nicaragua.

La captura se realizó el miércoles 28 de octubre, a las 2:40 p. m., durante un patrullaje terrestre efectuado aproximadamente un kilómetro al este de la escuela de San Cristóbal, en el distrito de Pocosol, cantón de San Carlos, en la frontera norte.

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De acuerdo con el Ministerio de Seguridad Pública, el operativo se desarrolló en coordinación con la Policía de Migración, cuyos oficiales participaron en las diligencias para ubicar al requerido.

En 3 puntos Un hombre de nacionalidad nicaragüense, de apellido Navarrete y de 43 años, fue detenido por oficiales de la Policía de Fronteras en Pocosol de San Carlos. La captura se realizó el miércoles 28 de octubre, a las 2:40 p. m., durante un patrullaje terrestre efectuado aproximadamente un kilómetro al este de la escuela de San Cristóbal, en el distrito de Pocosol, cantón de San Carlos. Navarrete figura como sospechoso de los delitos señalados y será el proceso judicial correspondiente el que determine su situación legal y los pasos por seguir respecto a la solicitud de extradición.

Según el reporte policial, Navarrete es requerido por las autoridades judiciales nicaragüenses como sospechoso de varios delitos, entre ellos asesinato agravado y asesinato agravado en grado de frustración.

Además, figura como sospechoso de presuntos delitos relacionados con la fabricación, el tráfico, la tenencia y el uso de armas restringidas.

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La lista de cargos también incluye crimen organizado y robo agravado, de acuerdo con la información divulgada por las autoridades costarricenses.

El hombre contaba, además, con una solicitud de extradición hacia Nicaragua para que responda ante las autoridades de ese país por las causas judiciales que se le atribuyen.

Tras su detención, el sospechoso quedó a las órdenes de la Policía de Migración, que deberá continuar con las diligencias correspondientes.

Posteriormente, será puesto a disposición del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), según informó el Ministerio de Seguridad Pública.

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La captura se enmarca en las labores de vigilancia y control que realizan los cuerpos policiales en la zona fronteriza para ubicar a personas requeridas por las autoridades nacionales e internacionales.

Navarrete figura como sospechoso de los delitos señalados y será el proceso judicial correspondiente el que determine su situación legal y los pasos por seguir respecto a la solicitud de extradición.