¡Atención conductores! Paso por Cambronero ya tiene fecha de reapertura

Los conductores que transitan por la ruta 1, en el sector de Cambronero, podrán volver a utilizar ese paso a partir de la tarde del martes 3 de noviembre, cuando está prevista la reapertura del puente que sufrió daños tras el choque de un camión.

La estructura resultó afectada a inicios de setiembre, lo que obligó a intervenirla para reparar los daños y sustituir las piezas que quedaron deterioradas por el impacto.

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Como parte de las labores, el puente fue desarmado para retirar los componentes dañados. Posteriormente, se sustituyeron las piezas afectadas y se reconstruyó la estructura en el mismo sitio.

En 3 puntos Los conductores que transitan por la ruta 1, en el sector de Cambronero, podrán volver a utilizar ese paso a partir de la tarde del martes 3 de noviembre. La estructura resultó afectada a inicios de setiembre, lo que obligó a intervenirla para reparar los daños y sustituir las piezas que quedaron deterioradas por el impacto. Mientras llega esa etapa, la reapertura del puente permitirá restablecer la circulación por el sector, bajo la advertencia de que todavía habrá trabajos complementarios y será necesario conducir con precaución.

Con estos trabajos, las autoridades prevén restablecer el tránsito por este sector de la carretera Interamericana Norte, una ruta utilizada por conductores que se desplazan entre distintas zonas del país.

Aunque el paso se habilitará el martes por la tarde, las autoridades advirtieron que en el lugar continuarán trabajos complementarios.

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Por ese motivo, hicieron un llamado a los conductores para que transiten con prudencia al pasar por el sector de Cambronero y presten atención a las condiciones de circulación mientras se completan las labores pendientes.

La reapertura permitirá recuperar el paso por el sitio intervenido, pero los usuarios deberán mantenerse atentos a las indicaciones que se establezcan en la zona.

Además de la reconstrucción del puente, las autoridades prevén iniciar a principios de 2027 los trabajos para desarrollar una solución definitiva en el sector del hundimiento de la ruta 1.

Esta intervención busca atender de manera permanente el problema que afecta ese punto de la carretera.

Mientras llega esa etapa, la reapertura del puente permitirá restablecer la circulación por el sector, bajo la advertencia de que todavía habrá trabajos complementarios y será necesario conducir con precaución.