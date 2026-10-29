Criminales drogaban a pasajeros de plataformas para robarles millonarias sumas y gastarlas en compras

Cuatro hombres de apellidos Pérez, Sánchez, Ugalde y Sánchez fueron detenidos la mañana de este jueves, como sospechosos de integrar un grupo dedicado a drogar a pasajeros de servicios de transporte por plataforma para robarles sus pertenencias y utilizar el dinero sustraído.

De acuerdo con información del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), uno de los sospechosos, de apellido Ugalde, aparentemente se hacía pasar por conductor de transporte en bares y centros nocturnos de San José.

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Según la investigación, el hombre se acercaba a las víctimas y les indicaba que era el conductor del servicio que habían solicitado. Una vez que estas ingresaban al vehículo, presuntamente les ofrecía bebidas que contenían un somnífero para adormecerlas y aprovecharse de su estado para robarles.

Las autoridades sospechan que, mientras las víctimas se encontraban bajo los efectos de la sustancia, los involucrados se apoderaban de sus pertenencias y del dinero disponible en sus cuentas bancarias.

En 3 puntos Cuatro hombres de apellidos Pérez, Sánchez, Ugalde y Sánchez fueron detenidos la mañana de este jueves. De acuerdo con información del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), uno de los sospechosos, de apellido Ugalde, aparentemente se hacía pasar por conductor de transporte en bares y centros nocturnos de San José. Las pesquisas continúan para establecer las circunstancias de los hechos y reunir los elementos necesarios para el avance del caso ante las autoridades judiciales.

Retiraban el dinero y lo gastaban en distintos productos

El OIJ señaló que otros sospechosos participaban en el manejo del dinero presuntamente sustraído.

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Según las diligencias judiciales, los hombres retiraban efectivo mediante cajeros automáticos y realizaban transferencias por medio de SINPE. Posteriormente, utilizaban esos recursos para pagar distintos productos y servicios, incluso combustible para vehículos.

El monto de lo sustraído rondaría los ₡6 millones, de acuerdo con la información suministrada por los agentes judiciales.

La investigación busca esclarecer la participación de cada uno de los sospechosos en los hechos y determinar el alcance de las sustracciones que se les atribuyen.

Allanamientos y detenciones en cuatro puntos

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Los agentes judiciales realizaron operativos durante la mañana de este jueves para capturar a los sospechosos.

Dos de los hombres, de apellidos Sánchez y Ugalde, fueron detenidos durante allanamientos efectuados en Puente de Piedra, en Grecia de Alajuela, y en Aserrí, San José.

Por su parte, el otro sospechoso de apellido Sánchez fue capturado en vía pública, en barrio México, San José. El hombre de apellido Pérez fue detenido también en vía pública, en Ulloa de Heredia.

Durante las diligencias, las autoridades decomisaron cuatro teléfonos celulares, dos televisores, tres frascos de clonazepam y varias prendas de vestir que, en apariencia, habrían sido utilizadas durante los hechos investigados.

Los cuatro hombres quedaron detenidos como sospechosos de los hechos investigados por el OIJ. Las autoridades deberán determinar, mediante el proceso judicial correspondiente, las responsabilidades individuales de cada uno.

El caso pone en evidencia una modalidad de robo en la que, según la investigación, los sospechosos habrían aprovechado la confianza de pasajeros que creían estar abordando el transporte que habían solicitado.

Las pesquisas continúan para establecer las circunstancias de los hechos y reunir los elementos necesarios para el avance del caso ante las autoridades judiciales.