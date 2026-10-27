Reos de alta peligrosidad como “Diablo” y “Tan” no estarán en el CACCO

Dos de los criminales de alto perfil más conocidos del país no serán trasladados al Centro de Alta Contención de la Criminalidad Organizada (CACCO), pese a que el nuevo establecimiento penitenciario fue creado para albergar a personas privadas de libertad consideradas de alta peligrosidad.

Se trata de Alejandro Arias Monge, alias “Diablo”, y Jonathan Pérez, conocido como “Tan”, quienes permanecerán en el Centro de Atención Integral (CAI) Jorge Arturo Montero Castro, en La Reforma, bajo un régimen de máxima seguridad y en celdas individuales.

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Así lo confirmó este martes 27 de octubre el ministro de Justicia y Paz, Gabriel Aguilar, quien explicó que las autoridades consideran que determinados reclusos representan un riesgo particular por su capacidad económica, influencia y poder de reclutamiento.

“Este tipo de privados de libertad, por la alta peligrosidad que manejan, por la capacidad económica, el poder de reclutamiento y de persuasión, no son personas que están calificadas para ir al CACCO”, manifestó el jerarca.

En 3 puntos Dos de los criminales de alto perfil más conocidos del país no serán trasladados al Centro de Alta Contención de la Criminalidad Organizada (CACCO). Se trata de Alejandro Arias Monge, alias “Diablo”, y Jonathan Pérez, conocido como “Tan”, quienes permanecerán en el Centro de Atención Integral (CAI) Jorge Arturo Montero Castro, en La Reforma. Sin embargo, Aguilar explicó este martes que algunos de los privados de libertad considerados más peligrosos no ingresarán al CACCO porque las autoridades temen que su convivencia con otros internos facilite el reclutamiento y la formación…

La decisión también alcanza a otros privados de libertad de alto perfil, entre ellos Tonny Peña Russell, alias “La T”, y Juan Carlos Tam Cheong, conocido como “Chino”, quien es requerido por Estados Unidos.

Temen que formen nuevas bandas criminales

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Según Aguilar, mantener a estos reclusos junto a decenas de internos podría facilitar la creación de nuevas organizaciones criminales dentro del sistema penitenciario.

El ministro señaló que la preocupación de las autoridades no se limita a la peligrosidad individual de estos privados de libertad, sino también a la posibilidad de que utilicen sus contactos e influencia para reclutar a otros internos.

“Una persona que fue de los criminales más buscados durante los últimos 10 años no queremos que esté junto con 59 porque rápidamente se forman estructuras criminales, van a empezar a salir mensajes y, cuando nos dimos cuenta, ya tenemos otra banda criminal”, afirmó.

Por ese motivo, las autoridades decidieron mantener a estos perfiles en un régimen de mayor aislamiento físico, en lugar de incorporarlos a la población que será trasladada al CACCO.

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Así es la celda donde permanece alias “Diablo”

Durante sus declaraciones, Aguilar puso como ejemplo la situación de Alejandro Arias Monge, alias “Diablo”, quien permanece en una celda denominada Homer.

Según explicó el ministro, se trata de un espacio completamente sellado, desde el cual el privado de libertad no puede observar lo que sucede en el exterior.

El jerarca detalló que estas celdas cuentan con una salida hacia un patio, al cual los internos pueden acceder durante un tiempo determinado.

“Son personas muy peligrosas que no podemos mezclar con otros privados de libertad”, sostuvo Aguilar.

La estrategia del Ministerio de Justicia y Paz consiste en mantener a estos reclusos bajo condiciones de máxima contención, con restricciones de contacto que, según las autoridades, buscan impedir que continúen ejerciendo influencia sobre otras personas desde prisión.

¿Qué pasará con el resto de los reclusos del CACCO?

El Centro de Alta Contención de la Criminalidad Organizada comenzó a funcionar el lunes 26 de octubre, cuando las autoridades trasladaron a sus primeros 123 privados de libertad.

El complejo se encuentra dentro del centro penitenciario La Reforma, en San Rafael de Alajuela, y cuenta con capacidad para albergar a 5.100 personas.

La infraestructura está distribuida en cinco módulos, cada uno con capacidad para 1.020 internos. Cada módulo dispone de 17 celdas de aproximadamente 90 metros cuadrados, diseñadas para albergar hasta 60 personas por celda.

Aunque el establecimiento está destinado a personas con perfiles criminales de alta peligrosidad, las autoridades sostienen que ciertos reclusos requieren condiciones de aislamiento individual para reducir el riesgo de que establezcan nuevas estructuras delictivas.

Decisión contrasta con anuncio previo de Adaptación Social

La determinación también contrasta con las declaraciones que ofreció el 14 de octubre la directora general de Adaptación Social, Lucrecia Tejada, quien afirmó que el CACCO recibiría a personas con alta peligrosidad y un perfil criminal y económico elevado.

“Son los Pablos Escobar del 2026”, expresó entonces Tejada para describir el perfil de los reclusos que, según indicó, serían trasladados al nuevo establecimiento.

Sin embargo, Aguilar explicó este martes que algunos de los privados de libertad considerados más peligrosos no ingresarán al CACCO porque las autoridades temen que su convivencia con otros internos facilite el reclutamiento y la formación de nuevas bandas criminales.