Justicia revela paso a paso cómo ocurrió la muerte de reo ligado a homicidio en Cartago

El Ministerio de Justicia y Paz reveló nuevos detalles sobre las circunstancias en las que murió un privado de libertad de apellido Hernández, de 24 años, quien falleció la tarde del lunes 26 de octubre en el hospital Calderón Guardia, en San José.

De acuerdo con un informe de la Dirección de la Policía Penitenciaria, el hombre murió a las 6:40 p. m. debido a complicaciones de salud, luego de que durante ese mismo día fuera trasladado a centros médicos y, posteriormente, sus compañeros de celda alertaran a los oficiales al encontrarlo inconsciente.

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Hernández permanecía en el Centro de Atención Institucional (CAI) San José, en San Sebastián, donde cumplía prisión preventiva por un caso de homicidio ocurrido el 18 de octubre en la provincia de Cartago.

Lo trasladaron a dos hospitales el día de su muerte

En 3 puntos El Ministerio de Justicia y Paz reveló nuevos detalles sobre las circunstancias en las que murió un privado de libertad de apellido Hernández, de 24 años, quien falleció la tarde del lunes 26 de octubre en el hospital Calderón Guardia. De acuerdo con un informe de la Dirección de la Policía Penitenciaria, el hombre murió a las 6:40 p. m. debido a complicaciones de salud. Ahora, la muerte de Hernández bajo custodia penitenciaria también está bajo investigación del OIJ, que deberá esclarecer las circunstancias del fallecimiento.

Según el reporte oficial, el lunes 26 de octubre Hernández fue trasladado inicialmente al hospital Calderón Guardia para una cita médica, aproximadamente a las 11 a. m.

Desde ese centro médico fue referido al hospital Max Peralta, en Cartago.

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Justicia y Paz indicó que, durante el recuento realizado en el centro penitenciario, el privado de libertad no manifestó sentirse mal. Tampoco había reportado molestias durante las horas de la mañana, según la información institucional.

Sin embargo, la situación cambió poco después, cuando algunos de sus compañeros de celda lo encontraron inconsciente y dieron aviso a los oficiales penitenciarios.

Los funcionarios coordinaron entonces un nuevo traslado al centro médico.

Lo declararon fallecido en la sala de shock

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Hernández fue llevado nuevamente al hospital Calderón Guardia. Una vez en la sala de shock, el personal médico lo declaró fallecido.

El Ministerio de Justicia y Paz informó que el caso quedó bajo las órdenes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), que deberá realizar las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias de la muerte.

La información divulgada por las autoridades penitenciarias no precisa cuál fue la complicación de salud que provocó el fallecimiento ni detalla si el hombre presentaba alguna condición médica previa.

Justicia y Paz lamentó la muerte del privado de libertad y expresó sus condolencias a sus seres queridos.

Hernández estaba en prisión preventiva por homicidio en Cartago

El fallecido había sido detenido por un homicidio ocurrido el 18 de octubre en Cartago, cuando un joven de 18 años, identificado como Mesías de Los Ángeles Rivera Ortiz, perdió la vida tras recibir disparos.

Según la información del caso, Hernández habría salido de su vivienda, aparentemente bajo los efectos de las drogas, y disparado contra varias personas que se encontraban en el lugar. Uno de los disparos habría causado la muerte del joven.

Después del hecho, el sospechoso huyó, pero oficiales de la Fuerza Pública lograron detenerlo poco después en un lote baldío cercano a un río, en una zona de Charral.

Cuando fue localizado, Hernández se encontraba desnudo y no tenía consigo el arma de fuego que habría sido utilizada en el crimen.

Al día siguiente, agentes del OIJ realizaron una búsqueda en las cercanías del sitio de la detención y lograron ubicar el arma de fuego, así como prendas de vestir que el sospechoso habría utilizado el día de los hechos.

Tras su detención, se le impuso prisión preventiva mientras avanzaba el proceso judicial relacionado con el homicidio.

Ahora, la muerte de Hernández bajo custodia penitenciaria también está bajo investigación del OIJ, que deberá esclarecer las circunstancias del fallecimiento.