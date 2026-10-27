Días de búsqueda, pistas confidenciales y vigilancia: así logró el OIJ capturar a la “Bikini Killer”

La captura de la mujer de apellido Ortiz, sospechosa del homicidio del empresario estadounidense Marc Fleming, de 72 años, no fue producto de un hallazgo fortuito. Los agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) llevaban varios días tras su pista hasta que lograron ubicarla en una vivienda en San Felipe de Alajuelita, San José.

Vladimir Muñoz, subdirector a. i. del OIJ, explicó que la detención se concretó este martes, cerca de las 12:30 p. m., mediante un operativo en el que participaron agentes de la Sección de Homicidios y funcionarios de la Delegación Regional de Liberia.

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La búsqueda había tomado varios días, mientras los investigadores recopilaban información para establecer dónde se encontraba la sospechosa, vinculada presuntamente con el homicidio ocurrido el 27 de septiembre en Playa del Coco, Guanacaste.

Uno de los elementos clave para avanzar en la localización de Ortiz fue la información proporcionada por ciudadanos a través del Centro de Información Confidencial del OIJ.

En 3 puntos La captura de la mujer de apellido Ortiz, sospechosa del homicidio del empresario estadounidense Marc Fleming, de 72 años, no fue producto de un hallazgo fortuito. Vladimir Muñoz, subdirector a. i. del OIJ, explicó que la detención se concretó este martes, cerca de las 12:30 p. m.. La captura fue posible tras varios días de búsqueda, el análisis de información confidencial y las diligencias de vigilancia que permitieron a los agentes ubicar a la sospechosa en Alajuelita.

Según Muñoz, las autoridades habían insistido públicamente en la importancia de recibir datos que ayudaran a dar con el paradero de la mujer.

Las llamadas y comunicaciones recibidas aportaron información de distinta calidad: algunas no permitieron avanzar de manera concreta, mientras que otras ayudaron a los agentes a delimitar la búsqueda.

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“Efectivamente entraron bastantes informaciones. Algunas de ellas no nos daban la información certera, otras nos acercaron un poco”, explicó el subdirector a. i.

Los investigadores analizaron esos datos y los fueron contrastando con las diligencias que desarrollaban para determinar dónde podía estar la sospechosa.

El trabajo policial permitió dirigir la atención hacia una vivienda ubicada en San Felipe de Alajuelita.

Una vez en el sitio, los agentes realizaron labores de vigilancia y otras diligencias de investigación para verificar si Ortiz se encontraba allí.

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Muñoz detalló que los funcionarios lograron establecer que la mujer estaba dentro de la vivienda que tenían bajo observación.

La detención se ejecutó cuando la sospechosa salió del inmueble y pudo ser abordada por los agentes judiciales.

“Cuando los agentes llegan a una de las viviendas que sospechábamos que ya estaba en ese lugar, logran establecer por medio de vigilancia y algunas diligencias de investigación que la femenina está en ese lugar”, relató Muñoz.

El jerarca añadió que, una vez que la mujer salió de la casa, los agentes procedieron a detenerla.

La conexión con la primera mujer detenida

La captura de Ortiz se suma a la detención de otra mujer relacionada con la investigación, quien fue aprehendida semanas atrás durante un allanamiento en La Capri de Desamparados, San José.

Según la información expuesta por Muñoz, ambas mujeres se conocían y eran oriundas de esa zona.

Los investigadores sospechan que, después del homicidio, la mujer detenida previamente habría recogido a Ortiz en un vehículo en Guanacaste y la habría trasladado hasta San José.

La hipótesis policial señala que Ortiz habría permanecido inicialmente en el sector de La Capri, antes de ser localizada en San Felipe de Alajuelita.

La primera mujer detenida cumple tres meses de prisión preventiva, de acuerdo con lo indicado por el subdirector a. i. del OIJ.

Una vez detenida, Ortiz quedó a las órdenes del Ministerio Público y sería trasladada a la Fiscalía de Liberia, despacho que tramita la causa por el homicidio de Fleming.

Ahora corresponderá a la Fiscalía determinar las medidas que solicitará dentro del proceso judicial.

El OIJ mantiene abierta la investigación para esclarecer las circunstancias del crimen y establecer la eventual responsabilidad de las personas vinculadas con el caso.

La captura fue posible tras varios días de búsqueda, el análisis de información confidencial y las diligencias de vigilancia que permitieron a los agentes ubicar a la sospechosa en Alajuelita.