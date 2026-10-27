OIJ busca a los 10 prófugos más buscados en Costa Rica: todos tiene condena de cárcel en firme

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) solicitó este martes 27 de octubre la colaboración de la ciudadanía para ubicar a las diez personas más buscadas por la Sección de Capturas, quienes tienen órdenes de captura activas y deben descontar penas de prisión por distintos delitos.

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La lista incluye personas sentenciadas por homicidio calificado, delitos relacionados con drogas, violación, abusos sexuales contra personas menores de edad y robo agravado. Entre las condenas pendientes destaca una pena de 20 años de prisión por homicidio calificado.

Según la información divulgada por el OIJ, estas son las diez personas requeridas por las autoridades judiciales:

En 3 puntos El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) solicitó este martes 27 de octubre la colaboración de la ciudadanía para ubicar a las diez personas más buscadas por la Sección de Capturas. La lista incluye personas sentenciadas por homicidio calificado, delitos relacionados con drogas, violación, abusos sexuales contra personas menores de edad y robo agravado. El OIJ recalca la importancia de la colaboración ciudadana para obtener información que permita dar con el paradero de estas diez personas, quienes mantienen órdenes de captura activas para cumplir las respectivas sentencias judiciales.

Debe cumplir una sentencia de 20 años de prisión por el delito de homicidio calificado.

Fue sentenciado a 8 años de cárcel por transporte de drogas, sustancias o productos sin autorización legal.

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Tiene una sentencia por el delito de violación y le quedan 10 años de prisión por cumplir.

Fue sentenciada a 5 años y 4 meses de prisión por posesión de drogas, sustancias o productos sin autorización legal.

Debe cumplir una pena de 8 años de cárcel por posesión y transporte de drogas de uso no autorizado.

Fue sentenciado a 8 años de prisión por venta de drogas, sustancias o productos sin autorización legal.

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Debe descontar una pena de 5 años de cárcel por el delito de robo agravado.

Fue sentenciado a 6 años y 6 meses de prisión por venta de drogas, sustancias o productos sin autorización legal.

Tiene pendiente una condena de 5 años de prisión por robo agravado.

Debe cumplir una sentencia de 10 años de cárcel por abusos sexuales contra una persona menor de edad.

La Sección de Capturas del OIJ solicita a cualquier persona que tenga información que pueda contribuir a ubicar a alguno de los requeridos que la comunique a las autoridades por medio de los canales oficiales del Centro de Información Confidencial.

Las personas pueden aportar datos de manera confidencial mediante los siguientes contactos:

El OIJ recalca la importancia de la colaboración ciudadana para obtener información que permita dar con el paradero de estas diez personas, quienes mantienen órdenes de captura activas para cumplir las respectivas sentencias judiciales.