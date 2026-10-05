¡Recuérdelo! Este martes hay cortes de luz en estas localidades de Cartago

Los vecinos de varios sectores de Paraíso, Cartago, deberán tomar previsiones este martes 6 de octubre debido a un corte de electricidad programado por Jasec.

La suspensión del servicio está prevista entre las 8:30 a. m. y las 4 p. m., por lo que las personas que viven o trabajan en las zonas afectadas deberán organizar sus actividades tomando en cuenta que podrían permanecer hasta siete horas y media sin electricidad.

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El corte corresponde a trabajos de mantenimiento preventivo y se realizará en el circuito Paraíso, ramal El Yas, específicamente en el sector de La Flor.

En 3 puntos Los vecinos de varios sectores de Paraíso, Cartago, deberán tomar previsiones este martes 6 de octubre debido a un corte de electricidad programado por Jasec. La suspensión del servicio está prevista entre las 8:30 a. m. y las 4 p. m., por lo que las personas que viven o trabajan en las zonas afectadas deberán organizar sus actividades tomando en cuenta que podrían permanecer hasta siete horas y… Las personas que necesiten realizar consultas pueden comunicarse con Jasec al 2550-6800.

De acuerdo con la información proporcionada por Jasec, la suspensión del servicio alcanzará los siguientes puntos:

* Residentes hacia la Escuela Juan Sojo Cartín.

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* Residentes desde la Escuela de La Flor, 125 metros al norte.

* Residentes desde la Iglesia La Flor hacia El Yas.

Jasec recomienda a los usuarios de estos sectores tomar las previsiones necesarias antes del inicio de la suspensión.

El corte forma parte de los trabajos programados por la empresa para esta semana en diferentes comunidades de Paraíso. Posteriormente están previstas otras suspensiones durante el miércoles y jueves en sectores distintos.

Las personas que necesiten realizar consultas pueden comunicarse con Jasec al 2550-6800.