Cinco hombres serán extraditados este jueves a Estados Unidos: entre ellos alias “Beto” y tres capturados con 70 kilos de cocaína

Cinco hombres vinculados con investigaciones por narcotráfico serán extraditados este jueves hacia Estados Unidos, en un procedimiento que estará a cargo del Ministerio de Seguridad Pública.

Entre los requeridos por las autoridades estadounidenses figura Farid Alberto Morales Araya, conocido con el alias de “Beto”, así como José Franklin Cuesta, ambos acusados de traficar grandes cantidades de metanfetamina hacia territorio estadounidense.

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Morales Araya es costarricense de nacimiento, mientras que Cuesta es de origen colombiano.

En 3 puntos Cinco hombres vinculados con investigaciones por narcotráfico serán extraditados este jueves hacia Estados Unidos, en un procedimiento que estará a cargo del Ministerio de Seguridad Pública. Entre los requeridos por las autoridades estadounidenses figura Farid Alberto Morales Araya, conocido con el alias de “Beto”, así como José Franklin Cuesta. La extradición se produce en el marco de los mecanismos de cooperación judicial entre Costa Rica y Estados Unidos para combatir la criminalidad organizada y el tráfico internacional de drogas.

Los dos ya permanecían en prisión preventiva por una causa penal abierta en Costa Rica. Además, en diciembre del año anterior, el Tribunal Penal de San José ordenó su detención provisional con fines de extradición.

La lista de personas que serán entregadas a la justicia estadounidense se completa con Yon Fredy Sánchez Chavarro, Luis Alberto Sinisterra Lozano y Andrés Felipe Restrepo Uribe.

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Estos tres hombres fueron detenidos el 1.º de junio de 2025, durante un operativo conjunto desarrollado por la Fiscalía, la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), la Policía de Control de Drogas (PCD) y la Fuerza Pública.

Las capturas se efectuaron sobre avenida Central, en las cercanías del Paseo Colón, en San José.

Durante aquella intervención, las autoridades decomisaron tres vehículos. En uno de ellos, conducido por Sánchez Chavarro, descubrieron 70 kilogramos de cocaína escondidos en un compartimiento ubicado debajo de los asientos delanteros.

Sánchez Chavarro es de origen venezolano y obtuvo la nacionalidad costarricense. Por su parte, Sinisterra Lozano y Restrepo Uribe son originarios de Colombia y también adquirieron la nacionalidad costarricense.

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Las investigaciones relacionadas con estos casos fueron tramitadas por la Fiscalía Adjunta Especializada en Delincuencia Organizada, con participación de la PCD y colaboración de la DEA.

El Ministerio de Seguridad Pública tendrá a su cargo la entrega de los cinco hombres durante la mañana de este viernes, cuando pasarán a manos de las autoridades estadounidenses para enfrentar los respectivos procesos judiciales.

La extradición se produce en el marco de los mecanismos de cooperación judicial entre Costa Rica y Estados Unidos para combatir la criminalidad organizada y el tráfico internacional de drogas.