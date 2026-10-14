¿Quiénes serán los reos recluidos en el CACCO? Este es el perfil de los criminales que lo inaugurarán

El Gobierno realizó la inauguración oficial del Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado (CACCO) este 14 de octubre de 2026. Esta nueva infraestructura penitenciaria promete transformar la gestión de la seguridad nacional al aislar por completo a los delincuentes más temidos del país. Sin embargo, la gran interrogante que surge entre la ciudadanía es: ¿quiénes serán los reos recluidos en el CACCO?

Las autoridades del Ministerio de Justicia y Paz han diseñado un riguroso proceso de selección técnica. El perfil oficial de los internos que estrenarán estas celdas de máxima seguridad no se limita a internos comunes, sino que apunta directamente a la máxima categoría de peligrosidad y delincuencia organizada.

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A continuación, detallamos las características y el perfil de los criminales que ocuparán este complejo:

En 3 puntos El Gobierno realizó la inauguración oficial del Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado (CACCO) este 14 de octubre de 2026. Las autoridades del Ministerio de Justicia y Paz han diseñado un riguroso proceso de selección técnica. Los traslados hacia el CACCO se ejecutarán de forma paulatina a finales de este mes de octubre de 2026.

1. Traslado masivo de la primera etapa y régimen actual

Para la primera fase de operación de este megaproyecto, el plan de contingencia penitenciaria establece que el centro albergará inicialmente a 2.500 reos que ya cumplen condena bajo la máxima peligrosidad en el sistema tradicional. Con esta medida, el Gobierno busca desahogar de manera inmediata los penales ordinarios que enfrentan problemas de espacio, agrupando a toda la población penal de perfil crítico en una sola infraestructura altamente blindada y especializada.

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2. Líderes de bandas, cabecillas y "jachudos"

El principal objetivo del CACCO es descabezar las estructuras criminales operativas. El centro albergará a los jefes de redes de narcotráfico nacional e internacional, así como a los denominados "jachudos" (líderes negativos dentro de los penales). Al cortar de raíz sus canales de comunicación y reclutamiento, se busca frenar las órdenes de crímenes y extorsiones que antes se emitían desde el interior de las cárceles comunes.

3. Gatilleros y sicarios de alta peligrosidad

El módulo de máxima seguridad recibirá a internos con un amplio historial de violencia de sangre. Esto incluye a sicarios y gatilleros sentenciados por múltiples homicidios, asaltos agravados, violaciones y delitos conexos con la guerra de pandillas y el control de territorios para el narcomenudeo.

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4. Criminales extraditables y casos especiales

El CACCO también funcionará como un centro de custodia estratégica para perfiles criminales solicitados en extradición por la justicia de otros países, garantizando que no se fuguen ni continúen operando mientras se resuelven sus procesos. Asimismo, se incluirá a reos que, debido a disputas internas de bandas o manejo de información sensible, requieran un aislamiento extremo para salvaguardar su vida.

Los traslados hacia el CACCO se ejecutarán de forma paulatina a finales de este mes de octubre de 2026, bajo estrictos operativos policiales coordinados y tras concluir las evaluaciones técnicas individuales de cada expediente para asegurar que cumplan rigurosamente con este perfil de contención.