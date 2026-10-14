¿Quiénes dejaron plantada a Laura Fernández en el CACCO? Esto fue lo que desató su enojo

La inauguración del Centro de Alta Contención del Crimen Organizado (CACCO) no solo fue noticia por la infraestructura de máxima seguridad, sino por un evidente y sonado vacío político. Con la mesa principal dispuesta y las invitaciones entregadas, el evento oficial se convirtió en el escenario de un choque directo entre poderes debido al desplante absoluto de los jerarcas del Poder Judicial de Costa Rica.

A continuación, el detalle de quiénes decidieron no asistir y cómo reaccionó el Poder Ejecutivo ante las sillas vacías.

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Los grandes ausentes: La cúpula judicial en pleno

Los nombres impresos en los respaldos de los asientos que se quedaron sin ocupar pertenecían a las máximas autoridades judiciales de la República. Los encargados de dejar "plantada" a la presidenta fueron:

En 3 puntos La inauguración del Centro de Alta Contención del Crimen Organizado (CACCO) no solo fue noticia por la infraestructura de máxima seguridad, sino por un evidente y sonado vacío político. A continuación, el detalle de quiénes decidieron no asistir y cómo reaccionó el Poder Ejecutivo ante las sillas vacías. • Alcaldes de diversos cantones y miembros destacados del cuerpo diplomático.

• Carlo Díaz: El fiscal general de la República.

• Magistrados de la Corte Suprema de Justicia: Ninguno de los altos jueces de la República se hizo presente en el penal de San Rafael de Alajuela.

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• Jerarcas del Organismo de Investigación Judicial (OIJ): La cúpula del brazo de investigación judicial tampoco acudió al llamado oficial.

La reacción de Laura Fernández: Ironía y "salados"

La presidenta de la República, Laura Fernández, no disimuló su molestia y aprovechó la apertura de la conferencia de prensa para evidenciar el desaire de manera directa, mientras las cámaras oficiales de Presidencia hacían primeros planos de las sillas desocupadas:

“Saludos a los magistrados… Ah, me dicen que no vinieron”, lanzó con sarcasmo al iniciar el protocolo.

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Minutos más tarde, la mandataria subió el tono y cuestionó el compromiso de la cúpula penal frente a la crisis de seguridad nacional que enfrenta el país:

“Y por eso me duele, me duele tanto ver que en un día tan importante para Costa Rica... los grandes ausentes sean los representantes de las autoridades judiciales. Salados, si no quieren trabajar salados”.

Incluso, la mandataria llegó a acusar de forma fulminante a los ausentes de oponerse a las medidas drásticas del Gobierno: "Hay gente, magistrados, miembros del Poder Judicial, fiscales y jueces que están del lado de los delincuentes, por eso no vinieron, porque les duele ver un modelo de mano dura en Costa Rica".

Sin respuestas a última hora: Se mantuvieron los espacios por "esperanza"

Al cierre de la conferencia de prensa, la mandataria Fernández aclaró los pormenores logísticos de la convocatoria para demostrar que no se trató de un malentendido de última hora. Según detalló la presidenta, las invitaciones formales fueron remitidas desde el pasado miércoles por correo electrónico, sin que se obtuviera ninguna respuesta inicial por parte de la cúpula judicial.

Ante el silencio, el equipo organizador procedió a realizar llamadas telefónicas directas para consultar sobre su asistencia. De acuerdo con la mandataria, los representantes del Poder Judicial argumentaron por teléfono que no podían darles una respuesta definitiva sobre si acudirían o no. Fernández confesó que, con la esperanza de que finalmente se presentaran al evento, decidieron dejar sus campos listos y rotulados en la mesa principal, lo que terminó visibilizando las polémicas sillas vacías.

Rodrigo Chaves: "Se han apropiado de puestos"

El ministro de la Presidencia, Rodrigo Chaves, también arremetió fuertemente contra la ausencia de los magistrados. El jerarca enfatizó que el conflicto del Gobierno no es contra la división constitucional de poderes, sino contra las figuras individuales que lideran actualmente dichas dependencias:

“El conflicto no es contra los principios de separación de poderes, sino contra las personas que se han apropiado de puestos en esas instituciones”.

Para equilibrar la balanza política, la inauguración de la mega cárcel se blindó con el apoyo absoluto del bloque oficialista y aliados del Poder Ejecutivo:

• Los diputados de la bancada del partido oficialista Pueblo Soberano (PPSO).

• Alcaldes de diversos cantones y miembros destacados del cuerpo diplomático.