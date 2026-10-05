¿Quién dejó entrar al chino?: Gordienko exige explicar nexos del extraditable con figuras del Gobierno

La diputada del Partido Unidad Social Cristiano (PUSC), Abril Gordienko, pidió explicaciones al Gobierno y al Partido Pueblo Soberano (PPSO) por la presencia de Guobin Tam Zhang, ciudadano chino naturalizado costarricense detenido con fines de extradición a Estados Unidos, en actividades relacionadas con el movimiento político que llevó a Laura Fernández a la Presidencia.

Gordienko aseguró estar “sumamente preocupada” por el caso y sostuvo que, independientemente del proceso judicial que deberá enfrentar el empresario, existe una dimensión política que, a su criterio, debe ser esclarecida.

Publicidad

“¿Por qué estaba esta persona en actos oficiales? ¿Qué pasó con las medidas de seguridad? ¿Por qué razón una persona con esa clase de cuestionamientos podía participar de un acto oficial de gobierno?”, cuestionó la legisladora.

En 3 puntos La diputada del Partido Unidad Social Cristiano (PUSC), Abril Gordienko, pidió explicaciones al Gobierno y al Partido Pueblo Soberano (PPSO) por la presencia de Guobin Tam Zhang. Gordienko aseguró estar “sumamente preocupada” por el caso y sostuvo que, independientemente del proceso judicial que deberá enfrentar el empresario, existe una dimensión política que, a su criterio, debe ser esclarecida. Por ahora, las fotografías y reportes publicados acreditan su presencia en la celebración electoral del PPSO del 1.º de febrero.

Tam Zhang, también conocido como Juan Carlos Tam Cheong, fue detenido el viernes 2 de octubre con fines de extradición hacia Estados Unidos. Las autoridades costarricenses lo investigaron en coordinación con la DEA y lo señalan por presuntos vínculos con operaciones de narcotráfico internacional y legitimación de capitales.

La polémica política surgió después de divulgarse fotografías que ubican a Tam Zhang en la celebración realizada por Pueblo Soberano en el Hotel Aurola la noche del 1.º de febrero de 2026, cuando Laura Fernández ganó las elecciones presidenciales. En una de las imágenes aparece junto a Pilar Cisneros, actual asesora de comunicación del Gobierno.

Espacio comercial Este espacio puede ser suyo Anuncie su marca en AM Prensa Lectores de Cartago y de todo el país, cada día, en portada y en cada noticia. Quiero anunciarme

Cisneros ha negado conocer personalmente al extraditable y aseguró que durante aquella actividad se tomó fotografías con numerosas personas. También señaló que corresponde a las autoridades de Pueblo Soberano explicar cómo Tam Zhang ingresó al área privada de la celebración.

Mayuli Ortega, presidenta de Pueblo Soberano y diputada, también negó que Tam Zhang forme parte de la estructura partidaria o que mantenga relación con la agrupación. Hasta ahora, públicamente no se ha determinado quién gestionó su ingreso al evento.

Para Gordienko, precisamente esa incógnita debe ser aclarada.

La legisladora adelantó que pretende que funcionarios y representantes políticos relacionados con la organización de la campaña y las actividades de Fernández comparezcan ante la Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa.

Publicidad

“Que podamos llamarlos a declarar en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico para que nos expliquen a todos exactamente qué fue lo que pasó”, manifestó.

Gordienko también relacionó sus cuestionamientos con investigaciones previas sobre el financiamiento político y señaló que espera que en este caso las eventuales comparecencias y averiguaciones puedan avanzar sin obstáculos.

La diputada insistió en que corresponde tanto a Pueblo Soberano como al Gobierno explicar las circunstancias que permitieron la presencia de Tam Zhang en actividades vinculadas al oficialismo.

Por ahora, las fotografías y reportes publicados acreditan su presencia en la celebración electoral del PPSO del 1.º de febrero. No se ha acreditado públicamente, a partir de esa presencia o de las fotografías conocidas, una relación del empresario con funcionarios del Gobierno ni con la estructura partidaria.