¿Qué pasará con los excedentes de casi 9 mil funcionarios judiciales? Presidente de ASOSEJUD responde tras inversión ligada a Don Stockwell

La Asociación Solidarista de Servidores Judiciales (ASOSEJUD) no contempla una afectación de los excedentes del actual período por la inversión relacionada con el empresario de conciertos Don Stockwell, según asegura su presidente, Parris Quesada Madrigal.

En entrevista con AM Prensa, Quesada busca transmitir tranquilidad a los aproximadamente casi 9 mil asociados que, según indica, integran la organización. Afirma que la asociación mantiene solvencia y trabaja por las vías administrativa y judicial para recuperar los recursos.

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“Desde el punto de vista financiero, no se ha materializado ninguna pérdida”, sostiene.

El presidente explica que la inversión -superior a los $2 millones- se realizó con la intención de generar mayores ingresos para distribuir entre los asociados. Sin embargo, reconoce que la operación enfrenta dificultades y que el dinero sigue pendiente de recuperación.

En 3 puntos La Asociación Solidarista de Servidores Judiciales (ASOSEJUD) no contempla una afectación de los excedentes del actual período por la inversión relacionada con el empresario de conciertos Don Stockwell, según asegura su presidente. En entrevista con AM Prensa, Quesada busca transmitir tranquilidad a los aproximadamente casi 9 mil asociados que, según indica, integran la organización. “Primero está la asociación solidarista”, afirma.

Según su versión, los recursos se mantienen registrados en una cuenta separada, bajo el tratamiento que describe como una contingencia.

Quesada insiste en que, a este momento, la junta directiva no prevé una afectación de los excedentes del período. Sobre los siguientes años, expresa que la expectativa es recuperar el dinero.

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Sus afirmaciones corresponden a la posición de la presidencia de ASOSEJUD.

La inversión se relaciona con un contrato para un proyecto de conciertos vinculado con Stockwell. La asociación había comunicado que decidió poner fin al acuerdo desde el 16 de septiembre y acudir a la vía judicial para procurar la recuperación de los recursos.

Quesada señala que las gestiones también buscan reclamar los intereses que correspondan y valorar posibles daños y perjuicios.

Sobre la aprobación del negocio, explica que la junta directiva tomó la decisión después de recibir un criterio favorable de su entonces asesor legal, de apellido Azofeifa.

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El presidente reconoce que firmó digitalmente el contrato confiando en esa recomendación, sin analizar personalmente su contenido.

“La verdad es que yo firmé simplemente, así es la realidad”, expresa.

Según Quesada, el asesor ya fue despedido sin responsabilidad patronal por una falta que la administración considera grave. Añade que un nuevo equipo de profesionales analiza cuáles acciones podrían emprenderse para establecer responsabilidades.

La preocupación por la inversión aumenta después de la detención de Stockwell, el pasado 7 de octubre, durante un operativo. El OIJ y el Ministerio Público investigan a Stockwell por una presunta legitimación de capitales.

Las autoridades relacionan esas pesquisas con la presunta organización de Edwin Vargas García, alias “Sobrino”, detenido en enero de 2025. Stockwell quedó en libertad después de su detención, pero continúa como imputado en la investigación.

Quesada asegura que la asociación está a disposición del Ministerio Público y que ha entregado documentación para atender los requerimientos de las autoridades.

También manifiesta que la junta quiere continuar al frente de las gestiones y rendir cuentas ante los asociados.

“Primero está la asociación solidarista”, afirma.