¿Qué pasará con el concierto de Snoop Dogg tras el escándalo de Don Stockwell? Productora rompe el silencio

La polémica judicial que rodea al empresario Don Stockwell, detenido esta semana durante los allanamientos del caso Éxodo, provocó una ola de interrogantes sobre el futuro del esperado concierto del rapero estadounidense Snoop Dogg en Costa Rica.

Ante la incertidumbre generada entre quienes ya adquirieron sus entradas y los seguidores del artista, la productora Stockwell Entertainment decidió pronunciarse oficialmente para despejar las dudas.

Publicidad

La empresa confirmó que el espectáculo sigue en pie y que, pese a los acontecimientos judiciales de los últimos días, no existen cambios en la fecha ni en el lugar anunciados originalmente.

El concierto se realizará el jueves 3 de diciembre en el Centro de Eventos Pedregal, en Heredia.

En 3 puntos La polémica judicial que rodea al empresario Don Stockwell, detenido esta semana durante los allanamientos del caso Éxodo. Ante la incertidumbre generada entre quienes ya adquirieron sus entradas y los seguidores del artista, la productora Stockwell Entertainment decidió pronunciarse oficialmente para despejar las dudas. De esta manera, la productora busca llevar tranquilidad a los fanáticos que esperan la presentación de Snoop Dogg en Costa Rica.

La aclaración llega después de que el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) detuviera el miércoles 7 de octubre a Don Stockwell, uno de los reconocidos empresarios dedicados a la organización de espectáculos internacionales en Costa Rica.

Su captura se produjo como parte de una investigación relacionada con una presunta estructura criminal dedicada al narcotráfico y la legitimación de capitales, cuyo supuesto cabecilla es un hombre conocido con el alias de “Sobrino”.

Espacio comercial Este espacio puede ser suyo Anuncie su marca en AM Prensa Lectores de Cartago y de todo el país, cada día, en portada y en cada noticia. Quiero anunciarme

Las autoridades investigan si dinero de origen presuntamente ilícito fue utilizado para financiar diferentes espectáculos artísticos realizados en el país.

Stockwell recuperó su libertad durante la madrugada del jueves y manifestó públicamente que se encuentra preparado para aclarar su situación ante las autoridades judiciales.

También aseguró que continuará trabajando en la organización del concierto de Snoop Dogg.

Productora asegura que continúa con los preparativos

Publicidad

En su más reciente pronunciamiento, Stockwell Entertainment informó que el equipo responsable del espectáculo mantiene las coordinaciones necesarias para recibir al reconocido intérprete estadounidense.

La empresa sostiene que continúa trabajando para ofrecer una presentación acorde con la trayectoria internacional de Snoop Dogg, una de las figuras más reconocidas del hip hop.

Además, recordó que las entradas para el concierto continúan disponibles mediante la plataforma Publitickets.

La confirmación representa una respuesta para los seguidores del artista que comenzaron a cuestionar si los acontecimientos judiciales podían afectar la realización del evento.

Por ahora, el espectáculo mantiene su programación original, mientras las investigaciones contra el empresario y otros sospechosos continúan su curso en el Ministerio Público.

De esta manera, la productora busca llevar tranquilidad a los fanáticos que esperan la presentación de Snoop Dogg en Costa Rica, en medio de uno de los escándalos judiciales más sonados de los últimos días en la industria nacional del entretenimiento.