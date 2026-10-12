¿Qué le pasó a Araya Vlogs? Influencer costarricense preocupa a sus seguidores tras revelar problemas de salud

El reconocido creador de contenido confesó que su estado de salud lo obligó a reducir sus publicaciones y cancelar varias grabaciones. La situación ocurre mientras celebra importantes logros internacionales en su carrera.

El creador de contenido costarricense Christopher Araya, conocido popularmente como Araya Vlogs, encendió las alarmas entre sus seguidores después de revelar que atraviesa problemas de salud que han afectado considerablemente su ritmo de trabajo.

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El reconocido youtuber, acostumbrado a compartir constantemente sus experiencias de viaje, explicó que durante las últimas semanas no se ha sentido bien, razón por la cual tuvo que disminuir sus publicaciones y suspender algunos proyectos que tenía programados.

La situación fue dada a conocer por el propio influencer mediante una historia en su cuenta de Instagram, cuyas declaraciones fueron recogidas este domingo 11 de octubre por La Nación y La Teja.

En 3 puntos El reconocido creador de contenido confesó que su estado de salud lo obligó a reducir sus publicaciones y cancelar varias grabaciones. El creador de contenido costarricense Christopher Araya, conocido popularmente como Araya Vlogs. Mientras tanto, sus seguidores permanecen atentos a nuevas actualizaciones, con la esperanza de verlo recuperado y nuevamente compartiendo sus experiencias alrededor del mundo.

Araya reconoció que mantener el ritmo de producción de contenido al que había acostumbrado a su comunidad terminó siendo complicado debido a su condición física.

“Sé que estamos publicando muy poco, los tenía acostumbrados a tres videos por semana, pero el cuerpo no aguantó”, expresó el costarricense.

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Según informó La Nación, el creador de contenido explicó que los problemas de salud no son recientes y que incluso intentó continuar trabajando antes de verse obligado a detener algunas de sus actividades.

“He estado muy mal desde hace tiempo”, confesó.

La situación afectó tanto sus planes de viaje como las grabaciones que había comenzado a realizar dentro de Costa Rica.

De acuerdo con La Teja, Araya tuvo que cancelar compromisos previamente organizados después de experimentar un empeoramiento de su estado de salud.

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Aunque sus declaraciones generaron preocupación, el influencer no reveló qué enfermedad padece ni compartió un diagnóstico médico específico.

En su mensaje, Araya explicó que espera retomar próximamente sus actividades y pidió paciencia a las personas que siguen sus publicaciones.

Incluso recurrió a su característico sentido del humor para referirse a su apariencia física y a un viaje que tiene pendiente.

Sin embargo, sus palabras provocaron numerosas reacciones de seguidores que le enviaron mensajes de apoyo y le recomendaron priorizar su recuperación.

Por ahora, no ha comunicado una fecha concreta para regresar a su ritmo habitual de publicaciones.

La noticia sobre su salud llega precisamente cuando Christopher Araya atraviesa una etapa de importantes reconocimientos profesionales.

El pasado viernes 9 de octubre, el costarricense anunció que fue nominado en la categoría Influencer del Año de los Premios Heat Latin Music Awards 2026.

Según informó La Teja, el creador nacional competirá con reconocidas figuras de las redes sociales latinoamericanas, entre ellas Luisito Comunica, Wendy Guevara, Fede Vigevani y Aaron Mercury.

Esta nominación llega después de que Araya obtuviera un Premio Juventud 2026, gracias a su trabajo creando contenido relacionado con viajes.

Además, recientemente alcanzó los cuatro millones de suscriptores en YouTube, consolidándose como uno de los creadores digitales costarricenses con mayor proyección internacional.

Los Premios Heat se celebrarán entre finales de octubre y principios de noviembre en México, donde se reconocerá a diferentes figuras de la música y el entretenimiento latinoamericano.

A través de sus plataformas digitales, Araya Vlogs ha construido una comunidad que sigue sus aventuras por distintos países y que está acostumbrada a recibir contenido de manera frecuente.

Por eso, su disminución de actividad no pasó inadvertida.

Tras conocer sus declaraciones, numerosos seguidores le enviaron mensajes de ánimo y buenos deseos.

Aunque todavía no se conocen detalles específicos sobre su condición, el influencer dejó claro que mantiene la intención de continuar con sus proyectos cuando su salud se lo permita.

Mientras tanto, sus seguidores permanecen atentos a nuevas actualizaciones, con la esperanza de verlo recuperado y nuevamente compartiendo sus experiencias alrededor del mundo.