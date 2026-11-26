La cantante colombiana logró un lleno total en menos de 48 horas, mientras miles de seguidores mantienen la esperanza de conseguir entradas para una segunda presentación en el país.

La fiebre por Shakira se apoderó de Costa Rica. Este miércoles 25 de noviembre se confirmó que las entradas para el concierto que ofrecerá la artista colombiana el próximo 31 de enero de 2027 en el Estadio Nacional se agotaron en menos de 48 horas.

Publicidad

El esperado regreso de la barranquillera, después de casi 16 años de ausencia de los escenarios costarricenses, ha generado una enorme expectativa entre sus seguidores.

La presentación forma parte de su gira internacional Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, con la que la artista ha recorrido diferentes países, reuniendo a miles de personas.

En 3 puntos La cantante colombiana logró un lleno total en menos de 48 horas, mientras miles de seguidores mantienen la esperanza de conseguir entradas para una segunda presentación en el país. La fiebre por Shakira se apoderó de Costa Rica. Mientras tanto, quienes se quedaron sin entradas permanecen atentos a los canales oficiales de los organizadores, a la espera de una nueva oportunidad para disfrutar en vivo de una de las artistas latinoamericanas más reconocidas del mundo.

El interés del público costarricense fue tan elevado que las productoras ONE y Jogo tuvieron que adelantar las distintas etapas de comercialización de entradas.

Según informó El Observador, la primera preventa, habilitada el lunes 23 de noviembre, agotó los boletos asignados en menos de cuatro horas.

La segunda etapa también registró entradas agotadas, lo que llevó a los organizadores a adelantar la venta general para el martes 24 de noviembre.

Menos de 24 horas después de habilitarse esta última fase, se confirmó el lleno total del espectáculo.

Publicidad

¿Habrá un segundo concierto de Shakira en Costa Rica?

Para quienes no lograron conseguir entradas, existe una nueva esperanza.

El Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) autorizó este miércoles la venta de boletos para una segunda presentación de la artista en territorio nacional.

Publicidad

De acuerdo con Teletica, el documento emitido por la institución establece los siguientes detalles:

Cantidad de entradas autorizadas: 53.114.

Sin embargo, aunque el MEIC ya otorgó la autorización correspondiente, todavía se está a la espera del anuncio oficial de las productoras sobre la realización del espectáculo, los precios y las fechas de venta.

Publicidad

Un regreso que promete conquistar a distintas generaciones

Los seguidores de Shakira podrán disfrutar de un recorrido musical por las diferentes etapas de su carrera, desde clásicos como Antología, Estoy aquí y Ojos así, hasta éxitos más recientes como TQG, Te felicito y Soltera.

El espectáculo promete combinar música, coreografías, cambios de vestuario, efectos visuales y una producción escénica de gran formato.

Mientras tanto, quienes se quedaron sin entradas permanecen atentos a los canales oficiales de los organizadores, a la espera de una nueva oportunidad para disfrutar en vivo de una de las artistas latinoamericanas más reconocidas del mundo.

Espacio comercial Disponible para anunciante directo 728 × 90 · Espacio al pie del artículo