NEW CITYRAY | Estreno mundial en Costa Rica

El nuevo Cityray llega en versiones GT y GT+, con un diseño renovado de líneas deportivas y orientación urbana. Ambas versiones incorporan un motor de gasolina turbo de 1,5 litros y cuatro cilindros, que entrega 174 hp y 290 Nm de torque, con transmisión de doble embrague de siete velocidades y tracción delantera.

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En la cabina, el modelo cuenta con una pantalla táctil HD de 14,6 pulgadas, compatible con Apple CarPlay y Android Auto. La versión GT+ añade una cámara con visión de 540°, que facilita las maniobras al mostrar el entorno del vehículo, y carga inalámbrica para teléfonos móviles compatibles.

En 3 puntos NEW CITYRAY | Estreno mundial en Costa Rica El nuevo Cityray llega en versiones GT y GT+, con un diseño renovado de líneas deportivas y orientación urbana. El interior incorpora una pantalla táctil de 15,4 pulgadas, compatible con Apple CarPlay y Android Auto.

Según la versión, el Cityray ofrece frenado automático de emergencia, control crucero adaptativo, asistencia para mantenerse en el carril, intervención de emergencia ante una salida involuntaria del carril y detección de punto ciego.

NEW EX5 REEV | Propulsión eléctrica y aproximadamente 1.000 kilómetros de autonomía combinada

El NEW EX5 REEV es un vehículo de propulsión eléctrica con autonomía extendida. Su sistema híbrido enchufable combina un motor eléctrico, encargado de mover el vehículo, con un motor de gasolina de 1.499 cc que permite extender el alcance en trayectos largos. El sistema alcanza aproximadamente 1.000 kilómetros de autonomía combinada, según el ciclo NEDC.

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El modelo ofrece además aproximadamente 105 kilómetros de autonomía en modo eléctrico, medidos bajo el mismo ciclo. Cuenta con una batería de litio-ferrofosfato de 18,4 kWh, frenado regenerativo y opciones de carga en corriente alterna de 6,6 kW y carga rápida en corriente continua de 30 kW, ambas mediante conector GB/T.

El NEW EX5 REEV se ofrecerá en versiones GLS+ y GT, con tracción delantera. El sistema entrega 215 hp y 262 Nm de torque.

NEW STARRAY | Diseño renovado y motor turbo de 218 hp

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El Starray que ya forma parte del portafolio de Geely en Costa Rica, incorpora cambios de diseño y mejoras en tecnología, seguridad y confort. Se ofrecerá en versiones GLS+, GT y GT+, con motor de gasolina turbo de 2,0 litros y cuatro cilindros, 218 hp y 325 Nm de torque, transmisión automática de doble embrague de siete velocidades y tracción delantera.

El interior incorpora una pantalla táctil de 15,4 pulgadas, compatible con Apple CarPlay y Android Auto. Las versiones GT y GT+ incluyen una cámara de 360° que facilita el estacionamiento y las maniobras en espacios reducidos. Según la versión, el equipamiento incluye control crucero adaptativo, asistente de permanencia en carril, alerta de colisión frontal y sensores laterales de punto ciego.

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