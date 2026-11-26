La modelo y presentadora costarricense Karina Ramos tuvo que someterse a una cirugía de emergencia luego de sufrir una complicación provocada por una piedra que obstruyó uno de sus riñones.

La exreina de belleza compartió la noticia con sus seguidores en redes sociales, después de que varias personas le consultaran por su ausencia y por no haberse referido al anuncio de que Costa Rica será sede de Miss Universo 2027.

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Ramos explicó que, mientras se generaba expectativa por la designación del país como anfitrión del certamen internacional, ella atravesaba una situación de salud que requirió atención médica urgente.

En 3 puntos La modelo y presentadora costarricense Karina Ramos tuvo que someterse a una cirugía de emergencia luego de sufrir una complicación provocada por una piedra que obstruyó uno de sus riñones. La exreina de belleza compartió la noticia con sus seguidores en redes sociales, después de que varias personas le consultaran por su ausencia y por no haberse referido al anuncio de que Costa Rica será sede de Miss Universo 2027. La modelo aprovechó sus publicaciones para agradecer las muestras de apoyo y cariño que recibió de sus seguidores durante el complicado episodio de salud.

“Yo bien ocupada muriéndome. Domino bastante bien el arte de no verme como me siento, pero ya no podía más y aquí pasé la mitad de mi madrugada”, respondió al explicar por qué no había reaccionado a la noticia.

Posteriormente, dio a conocer que ya había salido del procedimiento quirúrgico y explicó cuál fue el problema que enfrentó.

“Vengo saliendo de una cirugía de emergencia, todo salió muy bien. Tenía una piedra obstruyendo un riñón, básicamente dejó de funcionar”, contó.

La presentadora también se refirió a las horas difíciles que pasó debido a la intensidad del dolor, situación que le impidió contestar las consultas y mensajes que recibió.

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“No he podido contestar a nadie porque el dolor ha sido demasiado intenso y ha sido un día sumamente difícil. Pero quería contarles y agradecerles a todos por sus mensajitos”, agregó.

Aunque no compartió detalles adicionales sobre el proceso de recuperación, Ramos confirmó que la intervención quirúrgica tuvo un resultado favorable.

La modelo aprovechó sus publicaciones para agradecer las muestras de apoyo y cariño que recibió de sus seguidores durante el complicado episodio de salud.

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