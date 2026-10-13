¿Qué fue de los galanes de Beverly Hills, 90210? Así lucen hoy, sus edades y la tragedia que marcó al elenco

El regreso de Beverly Hills, 90210 a las pantallas mediante Netflix ha despertado la nostalgia de quienes crecieron viendo las historias de amor, amistades y conflictos de un grupo de jóvenes de una de las zonas más exclusivas de California.

La serie se estrenó el 4 de octubre de 1990, hace exactamente 36 años, y convirtió a sus protagonistas en auténticos ídolos juveniles.

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Pero el tiempo ha pasado. Aquellos muchachos que conquistaban corazones hoy tienen más de 50 y hasta 60 años. Algunos conservan buena parte de sus rasgos físicos, otros han cambiado considerablemente y uno de ellos ya no está.

Jason Priestley: Brandon Walsh tiene 57 años

En 3 puntos El regreso de Beverly Hills, 90210 a las pantallas mediante Netflix ha despertado la nostalgia de quienes crecieron viendo las historias de amor. La serie se estrenó el 4 de octubre de 1990, hace exactamente 36 años, y convirtió a sus protagonistas en auténticos ídolos juveniles. Jason Priestley tiene 57 años, Ian Ziering 62 y Brian Austin Green 53.

El inolvidable Brandon Walsh, considerado uno de los principales galanes de la televisión de los años 90, es interpretado por el actor canadiense Jason Priestley, quien cumplió 57 años el pasado 28 de agosto.

Su apariencia ha cambiado naturalmente con los años. Su rostro luce más maduro, su cabello muestra el paso del tiempo y en algunas de sus apariciones públicas utiliza barba con canas. Sin embargo, conserva su característica sonrisa y buena parte de los rasgos que lo hicieron famoso.

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Después de Beverly Hills, Priestley continuó trabajando como actor, productor y director.

En el 2002 sufrió un grave accidente mientras participaba en una competencia automovilística. El choque le provocó fracturas en la columna vertebral y ambos pies, además de otras lesiones que requirieron atención médica y rehabilitación.

Superado aquel episodio, siguió desarrollando su carrera.

Este 2026 regresó a la televisión con Private Eyes: West Coast, producción en la que retoma su personaje de investigador privado y también participa como director.

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En su vida personal, está casado desde el 2005 con Naomi Lowde y tiene dos hijos.

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Ian Ziering: Steve Sanders tiene 62 años y continúa activo

Uno de los cambios que más llaman la atención es el de Ian Ziering, quien interpretó al millonario, coqueto y en ocasiones problemático Steve Sanders.

Actualmente tiene 62 años, pues nació el 30 de marzo de 1964, y es el mayor de los cuatro protagonistas masculinos.

El actor conserva una apariencia atlética y su reconocible cabello claro, aunque ahora suele llevarlo corto y también ha aparecido con barba entrecana.

Lejos de abandonar el espectáculo, Ziering encontró una segunda etapa de popularidad gracias a la saga cinematográfica Sharknado, donde interpretó al protagonista Fin Shepard.

También sorprendió al público cuando participó en espectáculos de los Chippendales, conocidos por sus presentaciones de baile masculino.

En 2026 continúa vigente como presentador y productor de The Great American Road Rally: Celebrity Edition, un programa de televisión relacionado con automóviles clásicos y causas benéficas.

En el ámbito familiar, es padre de dos hijas. Se divorció de Erin Ludwig en 2022 y posteriormente inició una relación con la diseñadora Caila Dean.

Brian Austin Green: David Silver tiene 53 años y enfrentó una dura enfermedad

Brian Austin Green era uno de los actores más jóvenes del elenco cuando comenzó Beverly Hills, 90210.

Interpretaba a David Silver, el muchacho apasionado por la música que terminó convirtiéndose en uno de los personajes más queridos de la producción.

Hoy tiene 53 años y su transformación física es evidente. Atrás quedó el adolescente de cabello abundante y apariencia juvenil. En sus apariciones recientes luce el cabello muy corto, barba entrecana y una imagen mucho más madura.

Su vida también ha estado marcada por situaciones difíciles.

Durante varios años mantuvo una relación con la actriz Megan Fox, con quien tuvo tres hijos. La pareja terminó separándose y su divorcio quedó formalizado en 2021.

Actualmente mantiene una relación con la bailarina Sharna Burgess, con quien tiene un hijo y está comprometido.

Pero uno de los capítulos más duros de su vida se conoció públicamente en agosto de 2026.

Green reveló que años atrás enfrentó un grave problema neurológico que nunca fue completamente diagnosticado y que le provocó síntomas similares a los de un accidente cerebrovascular.

Según relató, llegó a perder temporalmente capacidades tan básicas como caminar, hablar, leer y escribir.

Su recuperación tomó aproximadamente cuatro años y medio, durante los cuales tuvo que volver a aprender algunas de esas actividades.

Pese a las dificultades, el actor logró retomar su vida y continúa vinculado al entretenimiento.

Luke Perry: Dylan McKay habría cumplido 60 años hace apenas dos días

La historia más triste es la de Luke Perry, el inolvidable Dylan McKay, uno de los personajes más atractivos y populares de Beverly Hills, 90210.

Perry nació el 11 de octubre de 1966, por lo que habría cumplido 60 años este domingo.

Sin embargo, falleció el 4 de marzo de 2019, cuando tenía apenas 52 años, después de sufrir un accidente cerebrovascular.

Su muerte conmocionó a Hollywood y especialmente a sus antiguos compañeros de reparto.

Durante los últimos años de su vida, el actor había dejado atrás la imagen del joven rebelde de patillas pronunciadas y cabello cuidadosamente peinado. Lucía un aspecto más maduro, con barba y cabello corto.

Perry había conseguido recuperar protagonismo televisivo con la serie Riverdale, donde interpretaba a Fred Andrews, padre del personaje principal.

También participó en la película Once Upon a Time in Hollywood, dirigida por Quentin Tarantino, estrenada después de su fallecimiento.

El actor dejó dos hijos, Jack y Sophie, y una trayectoria que permanece en la memoria de millones de seguidores.

Una serie que marcó a toda una generación

Beverly Hills, 90210 se mantuvo al aire durante diez temporadas, hasta mayo del 2000, y se convirtió en un fenómeno internacional.

Sus historias abordaban el amor adolescente, los celos, las diferencias sociales, las drogas, los embarazos y otros conflictos que conectaban con el público joven.

En 2019 varios integrantes del elenco participaron en BH90210, un proyecto especial que recuperó parte del espíritu de la producción original.

Hoy, 36 años después del estreno, sus protagonistas ya no son los adolescentes que conquistaron la televisión mundial.

Jason Priestley tiene 57 años, Ian Ziering 62 y Brian Austin Green 53. Luke Perry, quien habría llegado a los 60 este 2026, permanece en el recuerdo de los seguidores de una serie que continúa despertando nostalgia entre diferentes generaciones.