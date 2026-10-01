Pueblo Soberano propone trasladar CONAPAM al Ministerio de Trabajo y reformar su estructura

La fracción del Partido Pueblo Soberano (PPSO) presentó una propuesta para reformar de manera integral la Ley N.° 7935, Ley Integral para la Persona Adulta Mayor, con el objetivo de modificar la estructura y el funcionamiento del Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (CONAPAM).

La iniciativa fue presentada en el marco del Día Internacional de la Persona Adulta Mayor y contempla, entre sus principales cambios, trasladar la adscripción del CONAPAM de la Presidencia de la República al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS).

Publicidad

El proyecto mantendría al Consejo como un órgano de desconcentración máxima y conservaría su rectoría técnica especializada en materia de envejecimiento, vejez y derechos de las personas adultas mayores.

La diputada Kattia Ulate, presidenta de la Comisión de Adulto Mayor, señaló que la institución requiere una actualización después de más de 25 años.

En 3 puntos La fracción del Partido Pueblo Soberano (PPSO) presentó una propuesta para reformar de manera integral la Ley N.° 7935, Ley Integral para la Persona Adulta Mayor. La iniciativa fue presentada en el marco del Día Internacional de la Persona Adulta Mayor y contempla, entre sus principales cambios. “Esta reforma busca fortalecer la gobernanza del CONAPAM y prepararlo para responder a los retos de una Costa Rica que envejece rápidamente, con una estructura más clara.

“Después de más de 25 años, necesitamos actualizar el CONAPAM para que tenga una estructura más clara, una gestión más ágil y mejores herramientas para atender las necesidades de nuestros adultos mayores”.

Proponen separar funciones de dirección y administración

Espacio comercial Este espacio puede ser suyo Anuncie su marca en AM Prensa Lectores de Cartago y de todo el país, cada día, en portada y en cada noticia. Quiero anunciarme

La reforma plantea una división más definida entre las funciones de la Junta Rectora y la Dirección Ejecutiva.

Mientras la Junta Rectora tendría a su cargo la dirección política y estratégica, la Dirección Ejecutiva asumiría las labores relacionadas con la administración ordinaria, ejecución presupuestaria, contratación pública y gestión institucional.

El proyecto también establece nuevos criterios para distribuir los recursos destinados a programas y servicios dirigidos a personas adultas mayores.

Según la propuesta, esos fondos deberían asignarse mediante criterios técnicos, objetivos, transparentes y verificables, acompañados de mecanismos de control y fiscalización.

Publicidad

Nuevo espacio para participación de adultos mayores

Otro de los cambios planteados consiste en crear el Consejo Nacional de Participación y Concertación sobre Envejecimiento y Vejez.

Este órgano permitiría incorporar en la discusión y seguimiento de las políticas públicas a personas adultas mayores, organizaciones sociales, asociaciones de pensionados, organizaciones de bienestar social y representantes de la academia.

La iniciativa también contempla reglas para el proceso de traslado del CONAPAM al Ministerio de Trabajo.

De acuerdo con la propuesta, ese cambio de adscripción tendría que realizarse sin interrumpir los programas, servicios, transferencias y obligaciones que actualmente mantiene la institución.

Además, no se modificaría el destino específico de los recursos que el CONAPAM recibe actualmente.

La presidenta de la institución, Kennly Garza, afirmó que la reforma pretende fortalecer la gobernanza del Consejo y prepararlo para atender los retos relacionados con el envejecimiento de la población.

“Esta reforma busca fortalecer la gobernanza del CONAPAM y prepararlo para responder a los retos de una Costa Rica que envejece rápidamente, con una estructura más clara, una gestión más eficiente y mayor capacidad para proteger los derechos de las personas adultas mayores”.