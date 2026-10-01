¡La montaña se viene abajo! Impresionante deslizamiento pone en alerta a conductores en importante ruta de Cartago

Un impresionante deslizamiento de tierra encendió las alarmas este jueves 1.º de octubre en el sector de La Chinchilla, en Oreamuno de Cartago, donde una considerable porción de terreno cedió junto a la carretera nacional que conduce hacia el volcán Irazú.

Las imágenes aéreas muestran la magnitud del desprendimiento, que dejó una extensa superficie de tierra expuesta a pocos metros de la vía por la que diariamente transitan cientos de conductores.

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La Municipalidad de Oreamuno confirmó que el incidente se presentó sobre la ruta nacional 219 y que personal del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) trabaja en la atención de la emergencia.

En 3 puntos Un impresionante deslizamiento de tierra encendió las alarmas este jueves 1.º de octubre en el sector de La Chinchilla, en Oreamuno de Cartago. Las imágenes aéreas muestran la magnitud del desprendimiento, que dejó una extensa superficie de tierra expuesta a pocos metros de la vía por la que diariamente transitan cientos de conductores. El paso se mantiene regulado y no se ha anunciado un cierre total de la carretera.

Debido a esta situación, el tránsito permanece regulado mientras se desarrollan las labores correspondientes.

Sin embargo, detrás de este deslizamiento existe una preocupación que las autoridades municipales aseguran haber advertido desde hace varios años.

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Según el gobierno local, desde el 2021 se han enviado múltiples solicitudes al Conavi para intervenir las rutas nacionales 219, 230 y 402, debido a su deterioro y a los riesgos que representan para los conductores.

La Municipalidad sostiene que, pese a las reuniones, denuncias y solicitudes formales, todavía no se han implementado soluciones definitivas.

“Hemos enviado una gran cantidad de notas al Conavi, se han efectuado reuniones, también remitimos solicitudes formales e incluso aportamos evidencia del deterioro de estas vías y del peligro que representan para quienes transitan por ellas; sin embargo, aún no vemos resultados. Estamos sumamente preocupados y es urgente que se brinde una solución”, manifestó Karen Gamboa Loría, alcaldesa a. i. de Oreamuno.

La situación preocupa especialmente por las intensas lluvias que continúan afectando la zona y que incrementan el riesgo de nuevos desprendimientos.

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A esto se suman problemas como cunetas obstruidas, vegetación que invade los carriles, árboles con riesgo de caída y huecos de gran magnitud, según denunció la Municipalidad.

El gobierno local exige una intervención inmediata en los puntos más afectados, al tratarse de carreteras fundamentales para vecinos, agricultores, transportistas y turistas que visitan las zonas altas de Cartago.

Por ahora, las autoridades solicitan a los conductores reducir la velocidad, respetar la señalización y extremar las precauciones al circular por La Chinchilla.

El paso se mantiene regulado y no se ha anunciado un cierre total de la carretera.