Ministro de Seguridad de Panamá visita el CACCO y ahora analiza implementarlo en su país

El nuevo Centro de Alta Contención de la Criminalidad Organizada (CACCO), ubicado en San Rafael de Alajuela, despertó el interés de Panamá.

El ministro de Seguridad de ese país, Frank Ábrego, visitó este jueves las instalaciones del megaproyecto penitenciario acompañado por el ministro de Justicia y Paz de Costa Rica, Gabriel Aguilar, con el objetivo de conocer de cerca su funcionamiento, diseño y protocolos.

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Según informó el Ministerio de Justicia y Paz (MJP), la delegación panameña mostró interés en replicar el modelo en su país.

En 3 puntos El nuevo Centro de Alta Contención de la Criminalidad Organizada (CACCO), ubicado en San Rafael de Alajuela, despertó el interés de Panamá. El ministro de Seguridad de ese país, Frank Ábrego, visitó este jueves las instalaciones del megaproyecto penitenciario acompañado por el ministro de Justicia y Paz de Costa Rica, Gabriel Aguilar. La visita del ministro panameño se suma así a la etapa final de un proyecto que Costa Rica prepara para recibir a algunos de los privados de libertad considerados de mayor peligrosidad dentro de la población penitenciaria.

El CACCO fue diseñado tomando como referencia el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) de El Salvador y está concebido para recibir a personas consideradas de alta peligrosidad dentro del sistema penitenciario.

El proyecto cuenta con capacidad para albergar a más de 5.000 criminales de alta peligrosidad.

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La infraestructura está dividida en cinco módulos autónomos, cada uno con espacio para aproximadamente 1.020 internos.

La población meta está conformada principalmente por líderes de bandas criminales, reos altamente violentos y personas con perfiles extraditables.

Durante la visita, Ábrego conoció las características de la infraestructura y los protocolos establecidos para el funcionamiento del centro, mientras que las autoridades costarricenses expusieron los detalles del megaproyecto.

Costa Rica se prepara para inaugurar el CACCO

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Mientras Panamá analiza la posibilidad de adoptar un modelo similar, el nuevo centro penitenciario costarricense se encuentra en la etapa final de entrega.

El ministro Gabriel Aguilar había confirmado recientemente que la infraestructura está próxima a ser entregada, mientras que corresponde a la Presidencia de la República definir los actos oficiales relacionados con su inauguración.

El propio Ministerio de Justicia y Paz señaló que en los próximos días la Presidencia dará a conocer la fecha de inauguración del nuevo centro penitenciario.

La visita del ministro panameño se suma así a la etapa final de un proyecto que Costa Rica prepara para recibir a algunos de los privados de libertad considerados de mayor peligrosidad dentro de la población penitenciaria.