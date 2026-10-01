Hacienda sanciona a 10 casinos por más de ₡360 millones por incumplimientos tributarios

El Ministerio de Hacienda determinó ₡361,5 millones en sanciones contra 10 casinos luego de detectar una serie de incumplimientos tributarios durante un operativo realizado a finales de setiembre.

Las inspecciones se llevaron a cabo en establecimientos ubicados en San José, Alajuela, Heredia y Puntarenas, como parte de los planes de control que desarrollan las direcciones generales de Tributación, Aduanas y la Policía de Control Fiscal.

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La intervención forma parte de la Estrategia Nacional de Lucha contra el Contrabando y la Evasión Fiscal, mediante la cual las autoridades realizan controles para identificar mercancías, impuestos dejados de pagar, sanciones y obligaciones tributarias pendientes.

Todos los casinos presentaron incumplimientos

En 3 puntos El Ministerio de Hacienda determinó ₡361,5 millones en sanciones contra 10 casinos luego de detectar una serie de incumplimientos tributarios durante un operativo realizado a finales de setiembre. Las inspecciones se llevaron a cabo en establecimientos ubicados en San José, Alajuela, Heredia y Puntarenas, como parte de los planes de control que desarrollan las direcciones generales de Tributación. Las acciones forman parte de los controles que Hacienda mantiene mediante sus distintas dependencias para detectar incumplimientos y avanzar en la regularización de obligaciones tributarias.

Durante las revisiones, la Dirección General de Tributación encontró que los 10 establecimientos inspeccionados incumplían con la entrega de comprobantes electrónicos relacionados con la compra de fichas de juego.

Algunos de los negocios tampoco habrían declarado ante la Administración Tributaria la totalidad de las mesas y juegos de azar con los que operaban.

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Además, las autoridades detectaron casos en los que se declararon cero ganancias en el impuesto sobre las utilidades o cero impuesto al valor agregado (IVA).

Estos hallazgos dieron paso a los procesos correspondientes para establecer las sanciones y determinar los impuestos que, según Hacienda, dejaron de ser pagados.

Hacienda advierte que continuará controles

El viceministro de Ingresos, Víctor Julio Carvajal Porras, aseguró que los controles tributarios continuarán en diferentes sectores.

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“En esta lucha no hay intocables, nos comprometimos a enfrentar la evasión fiscal en todos los sectores y lo seguiremos haciendo”.

Carvajal agregó que, en el caso de los casinos inspeccionados, ya comenzaron los procesos para aplicar las sanciones y recuperar los impuestos que no fueron pagados.

El jerarca señaló que esos recursos son necesarios para financiar programas prioritarios en distintas áreas.

Las acciones forman parte de los controles que Hacienda mantiene mediante sus distintas dependencias para detectar incumplimientos y avanzar en la regularización de obligaciones tributarias.