Proyecto busca que municipalidades puedan condonar intereses y multas para recuperar deudas

Las municipalidades podrían contar con una nueva herramienta para recuperar parte de los recursos que mantienen en morosidad y, al mismo tiempo, ofrecer a los contribuyentes una alternativa para ponerse al día con sus obligaciones tributarias.

La propuesta fue presentada por el diputado Gonzalo Ramírez y plantea establecer reglas generales para que los gobiernos locales puedan implementar programas extraordinarios de regularización tributaria sin tener que impulsar una nueva ley cada vez que quieran aplicar un mecanismo de este tipo.

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Actualmente, según explica la iniciativa, cuando una municipalidad necesita establecer un programa extraordinario para atender su cartera de morosidad debe recurrir a una ley específica aprobada por la Asamblea Legislativa.

En 3 puntos Las municipalidades podrían contar con una nueva herramienta para recuperar parte de los recursos que mantienen en morosidad y, al mismo tiempo. La propuesta fue presentada por el diputado Gonzalo Ramírez y plantea establecer reglas generales para que los gobiernos locales puedan implementar programas extraordinarios de regularización tributaria sin tener que impulsar una nueva ley… De esta manera, la propuesta busca crear un mecanismo permanente que pueda ser utilizado por los gobiernos locales cuando sus condiciones financieras y el nivel de morosidad lo justifiquen.

El proyecto pretende cambiar esa dinámica y dejar establecidas de antemano las reglas, los límites y los controles que deberán seguir los gobiernos locales.

Uno de los principales atractivos de la propuesta sería la posibilidad de que las personas con deudas tributarias puedan regularizar su situación bajo las condiciones que establezca cada municipalidad.

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El contribuyente tendría que pagar la totalidad del principal adeudado, mientras que podría acceder a una reducción o condonación de los intereses, recargos y multas acumulados, siempre dentro de las condiciones establecidas por el programa.

La iniciativa no plantea eliminar la deuda principal, sino facilitar que las municipalidades puedan recuperar esos recursos que permanecen pendientes de pago.

“No se trata de perdonar impuestos: se trata de facilitar la recuperación del principal y ordenar una cartera que muchas veces lleva años acumulándose”, explicó Ramírez.

Cada municipalidad decidiría si aplica el mecanismo

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El proyecto también establece que no todas las municipalidades estarían obligadas a implementar estos programas.

La decisión quedaría en manos de cada gobierno local, tomando en cuenta su situación financiera y las características de su cartera de morosidad.

“La decisión debe estar en manos de cada municipalidad, porque nadie conoce mejor que el gobierno local la realidad de su cantón. Nosotros establecemos las reglas, los límites y los controles; la municipalidad decide si necesita utilizar esta herramienta”, señaló el diputado.

De esta manera, la propuesta busca crear un mecanismo permanente que pueda ser utilizado por los gobiernos locales cuando sus condiciones financieras y el nivel de morosidad lo justifiquen, sin necesidad de tramitar una legislación particular en cada ocasión.