privadas de libertad salen de prisión para trabajar en programa estrella del Gobierno

Por primera vez, un grupo de mujeres privadas de libertad comenzó a realizar jornadas laborales durante el día fuera de un centro penitenciario como parte del programa Cero Ocio.

Se trata de cinco mujeres recluidas en el Centro de Atención Institucional (CAI) Vilma Curling, quienes iniciaron labores en el vivero del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), ubicado en San Vicente de Moravia.

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La incorporación se concretó luego de las peticiones planteadas por las propias internas a la presidenta de la República, Laura Fernández Delgado, y al ministro de Justicia y Paz, Gabriel Aguilar Vargas.

En 3 puntos Por primera vez, un grupo de mujeres privadas de libertad comenzó a realizar jornadas laborales durante el día fuera de un centro penitenciario como parte del programa Cero Ocio. Se trata de cinco mujeres recluidas en el Centro de Atención Institucional (CAI) Vilma Curling, quienes iniciaron labores en el vivero del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), ubicado en San Vicente de Moravia. Ahora, con la incorporación de las cinco mujeres al vivero del MOPT, el programa suma una nueva modalidad de trabajo fuera de prisión y abre un espacio para que las participantes desarrollen labores productivas durante jornadas diurnas.

La iniciativa busca abrir nuevas oportunidades de inserción social mediante el trabajo y, en este caso, incorpora una perspectiva de género dentro de las actividades desarrolladas por Cero Ocio.

Durante las jornadas en el vivero del MOPT, las participantes realizan diferentes tareas relacionadas con el mantenimiento y producción de plantas.

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Entre las labores que tienen a cargo están llenar bolsas, desespinar plantas, deshierbar, acomodar materiales y sembrar árboles.

El vivero funciona como una unidad productiva que reproduce material vegetal utilizado para el embellecimiento del paisaje en las carreteras nacionales.

Las jornadas comienzan diariamente a las 6:00 a. m., mientras que el almuerzo es proporcionado por el Centro Semiinstitucional San José.

Cero Ocio amplía sus oportunidades para mujeres

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La salida de estas cinco mujeres para trabajar fuera del centro penitenciario forma parte de la extensión del programa Cero Ocio más allá de los centros penales.

La estrategia pretende fortalecer los procesos de inserción social y las alianzas entre diferentes instituciones estatales, incorporando una perspectiva transversal de género.

El CAI Vilma Curling ya contaba con una experiencia productiva vinculada con el programa. En el área textil, 44 privadas de libertad confeccionan los uniformes destinados a los reclusos de alta peligrosidad que serán trasladados al Cacco.

Ahora, con la incorporación de las cinco mujeres al vivero del MOPT, el programa suma una nueva modalidad de trabajo fuera de prisión y abre un espacio para que las participantes desarrollen labores productivas durante jornadas diurnas.