¡Primeros en peligro! “Mira quién baila” ya tiene a sus tres primeros nominados

La tercera gala de “Mira quién baila” dejó a tres participantes en riesgo y abrió oficialmente la batalla por permanecer en la competencia. El público tendrá ahora un papel decisivo.

La competencia comienza a ponerse seria en “Mira quién baila”.

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La tercera gala del programa de Teletica, realizada la noche de este domingo 4 de octubre, terminó con los primeros tres nominados de la temporada, quienes ahora deberán luchar por conseguir el respaldo del público y continuar en la pista.

Rose Davis, Alex Alvarado y Mauricio “Papi Pazz” Artavia quedaron en zona de peligro al finalizar una noche cargada de coreografías, evaluaciones del jurado y emociones.

En 3 puntos La tercera gala de “Mira quién baila” dejó a tres participantes en riesgo y abrió oficialmente la batalla por permanecer en la competencia. La competencia comienza a ponerse seria en “Mira quién baila”. Por ahora, una cosa está clara: la competencia ya comenzó de verdad.

Con esta nominación comienza además una nueva etapa del programa, pues los participantes ya no solo deberán convencer a los jueces con sus presentaciones: el apoyo de los televidentes también será determinante para definir quién continúa en competencia.

Rose Davis, Alex Alvarado y Papi Pazz deberán afrontar ahora una semana muy diferente.

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Además de preparar las coreografías correspondientes a la próxima gala, los tres tendrán que movilizar a sus seguidores para conseguir los votos necesarios que les permitan permanecer en el programa.

La nominación llega después de tres semanas de competencia, durante las cuales los participantes han tenido que enfrentarse a estilos de baile alejados, en muchos casos, de sus zonas de comodidad.

El nivel de exigencia también ha comenzado a aumentar conforme avanzan las galas y el jurado espera observar una evolución en cada pareja.

Con los primeros nominados definidos, las votaciones quedaron abiertas y ahora será el público quien tenga una participación fundamental en el futuro de los concursantes.

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Los seguidores podrán respaldar a su participante favorito durante la semana antes de conocer el desenlace en la próxima gala.

La situación aumenta la presión para Rose, Alex y Papi Pazz, pues uno de ellos podría convertirse en el próximo participante en abandonar la competencia.

La gala no estuvo marcada únicamente por las nominaciones.

Jazmín Salas y César Abarca protagonizaron uno de los momentos destacados de la noche y terminaron llevándose el Premio Wow, reconocimiento otorgado a una de las presentaciones sobresalientes de la jornada.

Para Salas, el resultado representa un impulso importante mientras la competencia comienza a entrar en una fase más exigente.

La tercera gala también tuvo como invitada especial a María Fernanda León, quien llegó a la pista para bailar junto a Yenier Jiménez.

Jiménez había quedado sin pareja después de la salida de Natalia Monge, quien tuvo que abandonar la competencia debido a una lesión.

La competencia comienza a cobrar víctimas

“Mira quién baila” entra ahora en una fase en la que cada presentación tendrá consecuencias.

Con Rose Davis, Alex Alvarado y Papi Pazz como los primeros nominados, los seguidores tendrán durante los próximos días la oportunidad de respaldar a sus favoritos.

La próxima gala revelará quién logra salvarse y quién deberá despedirse de la pista.

Por ahora, una cosa está clara: la competencia ya comenzó de verdad.