¡Primera eliminada! Rose Davis se despide de “Mira quién baila” y tres famosos quedan en peligro

La periodista costarricense abandonó la competencia durante la cuarta gala del programa de Teletica. Su despedida estuvo marcada por emotivas declaraciones y una reflexión sobre los obstáculos personales que logró superar.

La pista de “Mira quién baila” vivió su primera eliminación por votación de la temporada la noche de este domingo 11 de octubre, cuando Rose Davis tuvo que despedirse del programa después de cuatro galas.

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La periodista quedó fuera de la competencia tras recibir el menor respaldo del público entre los tres participantes que se encontraban nominados.

Davis había llegado a esta instancia junto a Alex Alvarado y Mauricio “Papi Pazz” Artavia, quienes consiguieron continuar en el reality de Teletica.

En 3 puntos La periodista costarricense abandonó la competencia durante la cuarta gala del programa de Teletica. La pista de “Mira quién baila” vivió su primera eliminación por votación de la temporada la noche de este domingo 11 de octubre, cuando Rose Davis tuvo que despedirse del programa después de cuatro galas. Mientras tanto, Rose Davis cierra su participación con un mensaje de superación personal y la satisfacción de haber aceptado un desafío que tiempo atrás parecía imposible.

Según informó Teletica.com, la decisión estuvo completamente en manos de los televidentes, quienes durante la semana tuvieron la oportunidad de votar por sus participantes favoritos.

Aunque su participación terminó antes de lo que esperaba, Rose Davis aprovechó el momento para agradecer el respaldo recibido y compartir un mensaje sobre la importancia de enfrentar nuevos desafíos.

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“Gracias a todos, lo más importante es atreverse siempre a lo que uno no se ve haciendo. Gracias a todos los que me apoyaron. Hay Rose Davis para rato”, expresó la comunicadora durante su despedida, según recogió Teletica.

La periodista también compartió una reflexión más personal durante el programa Mira quién habla, transmitido después de la gala.

En ese espacio reveló que años atrás enfrentó una condición de salud que le provocaba dolores tan intensos que incluso le impedían levantarse de la cama.

Por esa razón, llegar a participar en una competencia de baile representó para ella un logro que iba mucho más allá de los resultados.

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Davis explicó que uno de sus principales objetivos era vivir una transformación personal durante su paso por el programa y aseguró sentirse satisfecha de haberlo conseguido.

Una última presentación junto a Lussania Víquez

Antes de conocer el resultado de las votaciones, Rose Davis tuvo la oportunidad de realizar una última coreografía junto a su bailarín, el panameño Miguel Coronado.

La pareja recibió como invitada especial a la presentadora Lussania Víquez, con quien interpretó una salsa durante la cuarta gala.

La presentación ocurrió después de una semana complicada para Davis y Coronado, quienes habían protagonizado una discusión durante uno de sus ensayos.

De acuerdo con la cobertura de Teletica, los jueces reconocieron que la periodista logró mantenerse concentrada durante su última presentación y destacaron algunos aspectos de su evolución en la pista.

A pesar de ese esfuerzo, el resultado de las votaciones determinó su salida.

Su participación también dejó un aporte social

Rose Davis compitió en representación de Aldeas Infantiles SOS Costa Rica, organización dedicada a proteger y acompañar a niños, niñas y adolescentes en situaciones de vulnerabilidad.

Aunque quedó eliminada, su paso por el programa permitirá entregar 3.000 dólares a la causa social que representó.

De esta manera, la periodista cerró su participación con un aporte que trasciende la competencia televisiva.

La cuarta gala también dejó definidos a los tres famosos que deberán luchar por su permanencia durante la próxima semana.

Según informó La Nación, los nuevos nominados son:

Este último vuelve a quedar en zona de peligro, por lo que tendrá que buscar nuevamente el apoyo de sus seguidores para evitar convertirse en el próximo eliminado.

La noche también tuvo como protagonistas a Christian Gómez, conocido como Tapón, su bailarina Lucía Jiménez y el invitado Jecsinior Jara, quienes obtuvieron el reconocimiento Team Wow gracias a su presentación de merengue.

Con la primera eliminación por votación de la temporada, “Mira quién baila” entra ahora en una etapa en la que cada presentación y cada voto pueden marcar la diferencia.

La próxima gala se realizará el domingo 18 de octubre, cuando uno de los tres nominados tendrá que despedirse de la pista.

Mientras tanto, Rose Davis cierra su participación con un mensaje de superación personal y la satisfacción de haber aceptado un desafío que tiempo atrás parecía imposible.