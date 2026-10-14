Presidenta busca dar medalla al Mérito a agentes del OIJ heridos durante captura de "Diablo"

La presidenta de la República, Laura Fernández, reveló que valora entregar la Medalla al Mérito a los agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) que resultaron heridos durante la captura de alias “El Diablo”.

La mandataria se refirió a la posibilidad de conceder este reconocimiento durante la inauguración del Centro de Alta Contención y Crimen Organizado (CACCO), realizada este miércoles en el complejo penitenciario de San Rafael de Alajuela.

Publicidad

Fernández explicó que conversaba con el ministro de Cultura sobre la posibilidad de entregar la distinción a los oficiales durante la actividad conmemorativa de la abolición del ejército, que se celebra en diciembre.

En 3 puntos La presidenta de la República, Laura Fernández, reveló que valora entregar la Medalla al Mérito a los agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) que resultaron heridos durante la captura de alias “El Diablo”. La mandataria se refirió a la posibilidad de conceder este reconocimiento durante la inauguración del Centro de Alta Contención y Crimen Organizado (CACCO), realizada este miércoles en el complejo penitenciario de San Rafael de Alajuela. Por ahora, la entrega de la Medalla al Mérito a los agentes heridos durante la captura de alias “El Diablo” se mantiene como una posibilidad que la presidenta espera definir antes de la conmemoración de diciembre.

“Estoy conversando con el ministro de Justicia, perdón, de Cultura, si la medalla al mérito que entregaré, si Dios lo permite, en diciembre, el día que celebramos la abolición del ejército, se la puedo entregar a los oficiales del OIJ que resultaron heridos en la captura del Diablo”, manifestó la presidenta.

La propuesta fue planteada por Fernández al referirse al trabajo de los funcionarios del Poder Judicial y al reconocimiento que, a su criterio, merecen quienes cumplen adecuadamente con sus responsabilidades.

Espacio comercial Este espacio puede ser suyo Anuncie su marca en AM Prensa Lectores de Cartago y de todo el país, cada día, en portada y en cada noticia. Quiero anunciarme

La presidenta afirmó que la institución cuenta con funcionarios destacados y señaló a los agentes heridos durante el operativo como posibles destinatarios de la distinción.

“Yo siempre he sido muy justa con reconocer a los funcionarios judiciales que hacen bien su trabajo”, expresó.

La eventual entrega de la medalla se realizaría en diciembre, durante la conmemoración de la abolición del ejército, aunque Fernández indicó que todavía analiza si el reconocimiento puede otorgarse a los oficiales del OIJ.

Declaraciones durante inauguración del CACCO

Publicidad

El anuncio se produjo en una actividad en la que la mandataria también se refirió al trabajo de las autoridades judiciales y a la necesidad de coordinar acciones para enfrentar la criminalidad.

Fernández distinguió entre el desempeño de los funcionarios que participan directamente en investigaciones y operativos y sus cuestionamientos a las jerarquías judiciales, a las que señaló por una supuesta falta de compromiso.

Pese a esas críticas, reiteró su intención de reconocer a los trabajadores judiciales que, según dijo, realizan bien sus labores.

Por ahora, la entrega de la Medalla al Mérito a los agentes heridos durante la captura de alias “El Diablo” se mantiene como una posibilidad que la presidenta espera definir antes de la conmemoración de diciembre.