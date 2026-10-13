Preocupación mundial por la salud del papa León XIV: ingresó al hospital para ser operado de un tumor en el pulmón

La salud del papa León XIV mantiene pendientes a millones de católicos alrededor del mundo, luego de que este martes 13 de octubre ingresara al Hospital Policlínico Universitario Agostino Gemelli, en Roma, para someterse a una cirugía en la que los médicos le extirparán un pequeño nódulo localizado en uno de sus pulmones.

El pontífice, de 71 años, llegó al centro médico acompañado de su equipo de seguridad y, antes de ingresar, saludó a varias personas que lo esperaban para expresarle sus buenos deseos.

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La intervención quirúrgica está programada para la tarde de este martes y será dirigida por un equipo médico especializado en cirugía torácica.

Se trata del primer problema importante de salud que enfrenta públicamente León XIV desde que asumió el liderazgo de la Iglesia católica, en mayo de 2025.

En 3 puntos La salud del papa León XIV mantiene pendientes a millones de católicos alrededor del mundo, luego de que este martes 13 de octubre ingresara al Hospital Policlínico Universitario Agostino Gemelli. El pontífice, de 71 años, llegó al centro médico acompañado de su equipo de seguridad y, antes de ingresar, saludó a varias personas que lo esperaban para expresarle sus buenos deseos. Por ahora, la atención internacional se concentra en el resultado de la cirugía y en los próximos comunicados oficiales del Vaticano, que permitirán conocer el estado de salud del líder de la Iglesia católica.

Esta es una de las principales interrogantes que ha surgido tras conocerse la noticia de su hospitalización.

Aunque inicialmente se informó sobre la presencia de un pequeño tumor o nódulo pulmonar, todavía no existe una confirmación médica de que se trate de cáncer.

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Los especialistas explican que los nódulos pulmonares son pequeñas lesiones que pueden ser benignas o malignas. Precisamente, uno de los objetivos de la intervención será extraer el tejido afectado y analizarlo para establecer su naturaleza.

Una circunstancia favorable es que la anomalía fue descubierta durante exámenes médicos de rutina, cuando todavía se encontraba en una fase muy temprana y bien localizada.

El propio papa comunicó su situación el domingo anterior, durante su tradicional encuentro con los fieles en la Plaza de San Pedro, y explicó que había decidido seguir las recomendaciones de sus médicos.

Especialistas consultados por medios internacionales consideran que el pronóstico podría ser favorable incluso si los análisis confirman una lesión cancerosa, debido a su detección temprana.

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No obstante, será necesario esperar los resultados médicos para determinar si requiere algún tratamiento adicional.

Una semana de recuperación y agenda suspendida

El Vaticano confirmó que León XIV permanecerá hospitalizado aproximadamente una semana, por lo que todas sus audiencias y actividades públicas quedaron suspendidas hasta el próximo 20 de octubre.

Durante ese periodo, la administración de la Santa Sede continuará funcionando con normalidad, aunque las decisiones que necesiten la aprobación personal del pontífice podrían quedar pendientes.

La hospitalización también obligó a modificar varias actividades religiosas programadas para esta semana.

Entre ellas figura una celebración eucarística prevista para el miércoles 14 de octubre en la Plaza de San Pedro, que será presidida por el cardenal Luis Antonio Tagle.

El mismo hospital donde estuvo internado el papa Francisco

León XIV será atendido en el Hospital Gemelli, uno de los centros médicos más reconocidos de Italia y que mantiene una estrecha relación histórica con el Vaticano.

En sus instalaciones recibió atención médica en múltiples oportunidades Juan Pablo II y también estuvo hospitalizado el papa Francisco, quien falleció en abril de 2025.

A diferencia de su antecesor, León XIV había mantenido hasta ahora un estado de salud aparentemente favorable y una vida físicamente activa.

El pontífice acostumbra practicar tenis y natación, y no se conocen antecedentes importantes de enfermedades pulmonares.

Pese a esta inesperada situación médica, el papa mantiene su intención de realizar una gira por América del Sur durante noviembre, que incluye visitas a Uruguay, Argentina y Perú.

Por ahora, la atención internacional se concentra en el resultado de la cirugía y en los próximos comunicados oficiales del Vaticano, que permitirán conocer el estado de salud del líder de la Iglesia católica.