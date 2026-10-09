¿Por qué tembló tanto y durante tantos segundos? Sismólogo explica qué pasó

El fuerte sismo que se sintió este viernes en gran parte de Costa Rica, así como en Panamá y Colombia, podría estar relacionado con el proceso de subducción de placas tectónicas, según explicó Walter Brenes, sismólogo del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica (Ovsicori).

Durante una entrevista con Noticias Repretel, el especialista indicó que, de manera preliminar, el movimiento estaría asociado con la placa de Nazca, que se encuentra debajo de la placa de Panamá.

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“De forma preliminar, puede estar asociado al proceso de subducción de la placa Nazca que está debajo de la placa de Panamá”, explicó Brenes.

En 3 puntos El fuerte sismo que se sintió este viernes en gran parte de Costa Rica, así como en Panamá y Colombia, podría estar relacionado con el proceso de subducción de placas tectónicas, según explicó Walter Brenes. Durante una entrevista con Noticias Repretel, el especialista indicó que, de manera preliminar, el movimiento estaría asociado con la placa de Nazca, que se encuentra debajo de la placa de Panamá. La explicación sobre el origen del temblor es preliminar y apunta a un posible vínculo con la interacción entre las placas tectónicas de la región.

El temblor fue ampliamente percibido en el territorio nacional y llamó la atención por su intensidad y duración, pese a que el epicentro se ubicó fuera de Costa Rica.

¿Por qué se sintió tan fuerte en Costa Rica?

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Brenes señaló que el movimiento tuvo una magnitud de momento considerable y que fue percibido durante un periodo prolongado en el país.

El especialista explicó que la distancia entre el epicentro y Costa Rica influyó en las características con las que las ondas sísmicas llegaron al territorio nacional.

“La onda sísmica llega al territorio costarricense atenuada, muy debilitada”, detalló el sismólogo durante la entrevista.

Aunque la energía del movimiento se reduce conforme las ondas se propagan, el temblor se sintió en distintas zonas del país, según lo indicado por el experto.

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De acuerdo con la Red Sismológica Nacional (RSN), el movimiento ocurrió a las 11:56 a. m., hora de Costa Rica, con una profundidad de 33 kilómetros.

El epicentro se ubicó en Pitaloza Arriba, Panamá.

Brenes también explicó que el reporte del Ovsicori tardó varios minutos en publicarse debido a que el epicentro no se encontraba en territorio costarricense.

La explicación sobre el origen del temblor es preliminar y apunta a un posible vínculo con la interacción entre las placas tectónicas de la región.