Hombre tenía 12 años prófugo de la justicia de su país y usaba a Costa Rica como su refugio

Un ciudadano salvadoreño que era buscado por las autoridades judiciales de su país desde el 2014 fue detenido la mañana de este viernes en el cantón de Los Chiles, en la frontera norte de Costa Rica.

La aprehensión estuvo a cargo de la Policía de Fronteras, en coordinación con la Policía de Migración. El sospechoso fue identificado con el apellido Ventura y se encontraba en condición migratoria irregular en el país.

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En 3 puntos Un ciudadano salvadoreño que era buscado por las autoridades judiciales de su país desde el 2014 fue detenido la mañana de este viernes en el cantón de Los Chiles, en la frontera norte de Costa Rica. La aprehensión estuvo a cargo de la Policía de Fronteras, en coordinación con la Policía de Migración. Las causas mencionadas corresponden a señalamientos judiciales y no constituyen, por sí mismas, una declaración de culpabilidad.

De acuerdo con la información policial, el hombre registraba una orden de captura emitida en el 2014 por las autoridades de El Salvador. El requerimiento está relacionado con una causa por el presunto delito de abuso contra una persona menor de edad.

Además, el extranjero figura en otras causas judiciales en su país por presunta posesión de estupefacientes y conducción bajo los efectos de dichas sustancias.

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Las autoridades ubicaron a Ventura en vía pública, en la localidad de Hernández Pista, en Los Chiles, durante un operativo realizado la mañana de este viernes.

Tras la detención, el hombre quedó a disposición de la Policía de Migración, que continuará con las diligencias correspondientes y coordinará las acciones necesarias con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

La intervención se enmarca en las labores de coordinación entre los cuerpos policiales y las autoridades migratorias para ubicar a personas requeridas por la justicia de otros países que se encuentran en territorio costarricense.

El caso continuará bajo las instancias correspondientes, que deberán determinar los pasos legales por seguir en relación con la orden de captura emitida en El Salvador y la situación migratoria del detenido.

Las causas mencionadas corresponden a señalamientos judiciales y no constituyen, por sí mismas, una declaración de culpabilidad.