Camión de Bomberos iba a atender incendio y terminó incendiado en mortal choque

Un motociclista falleció la tarde de este viernes 30 de octubre, luego de colisionar contra un camión cisterna del Cuerpo de Bomberos en el sector de Guardia, en Liberia, Guanacaste.

El accidente provocó que la motocicleta se incendiara y que el vehículo de emergencias también presentara problemas de fuego, en medio de una situación que llamó la atención por las circunstancias en las que ocurrió.

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En 3 puntos Un motociclista falleció la tarde de este viernes 30 de octubre, luego de colisionar contra un camión cisterna del Cuerpo de Bomberos en el sector de Guardia, en Liberia, Guanacaste. El accidente provocó que la motocicleta se incendiara y que el vehículo de emergencias también presentara problemas de fuego, en medio de una situación que llamó la atención por las circunstancias en las que ocurrió. Las autoridades deberán determinar cómo ocurrió el accidente y establecer las responsabilidades correspondientes.

De acuerdo con el reporte del Benemérito Cuerpo de Bomberos, la cisterna se dirigía a atender otro incendio, registrado en la torre de enfriamiento de un ingenio azucarero.

Sin embargo, durante el desplazamiento hacia esa emergencia, el camión se vio involucrado en una colisión con una motocicleta. Tras el impacto, la moto se prendió en llamas y el fuego alcanzó también al vehículo de Bomberos.

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El accidente ocurrió en vía pública, en la localidad de Guardia, en el cantón de Liberia. Como consecuencia del choque, el motociclista perdió la vida en el lugar.

La situación generó una emergencia adicional para los cuerpos de atención, pues la unidad que se dirigía a combatir el incendio en el ingenio azucarero terminó involucrada en otro incidente que también requirió atención.

Por el momento, la información suministrada no detalla la identidad de la víctima ni las circunstancias exactas en las que se produjo la colisión. Tampoco se precisó el alcance de los daños sufridos por la cisterna.

Las autoridades deberán determinar cómo ocurrió el accidente y establecer las responsabilidades correspondientes. Mientras tanto, el hecho deja como saldo la muerte del motociclista y un camión de Bomberos involucrado en un incendio cuando se dirigía a atender otra emergencia.