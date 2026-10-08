¿Por qué Don Stockwell quedó libre? Este es el motivo y lo que podría pasar con él

La Fiscalía Adjunta Especializada en Delincuencia Organizada (Faedo) solicitará medidas cautelares distintas a la prisión preventiva contra el productor Don Stockwell, quien figura como imputado en el caso Éxodo por una investigación relacionada con presunta legitimación de capitales.

La decisión fue tomada luego de que el Ministerio Público analizara las pruebas recopiladas durante la investigación, la posible participación de Stockwell en los hechos y sus vínculos con el país.

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La Fiscalía también valoró los posibles riesgos que su libertad podría representar para el desarrollo de las pesquisas.

Aunque Stockwell quedó en libertad durante la madrugada, su situación judicial todavía debe ser definida.

En 3 puntos La Fiscalía Adjunta Especializada en Delincuencia Organizada (Faedo) solicitará medidas cautelares distintas a la prisión preventiva contra el productor Don Stockwell. La decisión fue tomada luego de que el Ministerio Público analizara las pruebas recopiladas durante la investigación, la posible participación de Stockwell en los hechos y sus vínculos con el país. Ahora será el Juzgado Penal el que determine cuáles medidas cautelares deberá cumplir mientras continúa el proceso judicial.

El productor deberá presentarse este jueves a la 1 p. m. ante el Juzgado Penal del Segundo Circuito Judicial de San José, en Goicoechea, donde se realizará la audiencia para discutir las medidas cautelares que deberá cumplir.

De esta manera, Stockwell continuará como imputado dentro de la investigación mientras las autoridades avanzan con el análisis del caso.

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Su abogado, Daniel Brenes, afirmó que durante la declaración de su cliente ante la Fiscalía se aportaron pruebas que, según su criterio, ayudaron a disminuir los riesgos considerados por las autoridades.

La defensa considera que esos elementos fueron tomados en cuenta para que el Ministerio Público no solicitara prisión preventiva.

La Fiscalía también dejó en libertad a una mujer de apellido Corrales, quien fue detenida durante los allanamientos realizados como parte del caso Éxodo.

En su caso, el Ministerio Público informó que por ahora no solicitará medidas cautelares, aunque Corrales continúa como imputada dentro de la investigación.

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La situación es diferente para otros de los detenidos durante el operativo, quienes permanecen en celdas judiciales mientras se define su situación.

Entre ellos se encuentra Hugo Barboza, productor de eventos y conciertos, quien también figura dentro de la investigación.

El caso Éxodo se desarrolla a partir de una investigación por el presunto ingreso y legitimación de dinero que tendría relación con actividades de narcotráfico.

Stockwell fue detenido este miércoles durante los allanamientos realizados por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Tras quedar en libertad, el propio productor manifestó en sus redes sociales que considera que se trata de un “malentendido” y aseguró que durante su comparecencia ante la Fiscalía explicó aspectos relacionados con la investigación.

Ahora será el Juzgado Penal el que determine cuáles medidas cautelares deberá cumplir mientras continúa el proceso judicial.