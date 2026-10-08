Policías de Tránsito alistan protesta nacional por patrullas inseguras y falta de equipo

Las condiciones en las que trabajan los oficiales de la Policía de Tránsito provocaron una convocatoria a manifestarse este viernes 9 de octubre en distintas delegaciones del país.

La Unión Nacional de Técnicos Profesionales del Tránsito (Unateprot) hizo un llamado a los funcionarios para participar en una protesta nacional a partir de las 6 a. m., sin importar su rango, región o delegación.

Publicidad

La organización sindical aseguró que la actividad será pacífica, ordenada y responsable, y que no busca promover enfrentamientos ni daños.

Entre los principales reclamos figuran el estado de las patrullas, la falta de equipo necesario para desempeñar las funciones policiales y la necesidad de revisar las remuneraciones de los oficiales.

En 3 puntos Las condiciones en las que trabajan los oficiales de la Policía de Tránsito provocaron una convocatoria a manifestarse este viernes 9 de octubre en distintas delegaciones del país. La Unión Nacional de Técnicos Profesionales del Tránsito (Unateprot) hizo un llamado a los funcionarios para participar en una protesta nacional a partir de las 6 a. m., sin importar su rango, región o delegación. Los representantes sindicales sostienen que corresponde a la administración garantizar que los policías cuenten con los implementos necesarios para cumplir sus funciones de manera segura.

Sindicato advierte sobre riesgos con las patrullas

Uno de los puntos que más preocupa a Unateprot es el uso de vehículos policiales que presentan desperfectos y podrían comprometer la seguridad de los funcionarios y de otras personas que transitan por carretera.

Espacio comercial Este espacio puede ser suyo Anuncie su marca en AM Prensa Lectores de Cartago y de todo el país, cada día, en portada y en cada noticia. Quiero anunciarme

Ante esa situación, el sindicato pidió a los oficiales reportar cualquier falla que convierta una unidad en un vehículo inseguro y gestionar su revisión por medio de los canales institucionales antes de utilizarla.

La agrupación también denunció carencias de calzado reglamentario y uniformes en buen estado, implementos que considera indispensables para el cumplimiento de las labores de tránsito.

Como parte de sus recomendaciones, instó a los funcionarios a dejar constancia de las deficiencias y solicitar a la administración que tome las medidas correspondientes.

La convocatoria también busca poner sobre la mesa las condiciones salariales de los policías de Tránsito.

Publicidad

Unateprot pidió que las remuneraciones sean revisadas mediante estudios técnicos y jurídicos que contemplen la especialidad de las funciones, las responsabilidades de los oficiales y los riesgos que enfrentan durante su trabajo en carretera.

Según la agrupación, debe reconocerse salarialmente la condición de policía especial de estos funcionarios, de acuerdo con los criterios legales y técnicos aplicables.

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) se sumó al llamado y difundió un video en el que una representante de su seccional de Tránsito invita a los oficiales a participar en la manifestación de este viernes.

En la grabación, la dirigente también cuestionó la falta de zapatos, uniformes y patrullas en condiciones adecuadas para trabajar.

Además, criticó que se exija a los oficiales fiscalizar el cumplimiento de las normas de tránsito mientras, según la denuncia sindical, enfrentan carencias en los recursos que necesitan para realizar esa labor.

Los representantes sindicales sostienen que corresponde a la administración garantizar que los policías cuenten con los implementos necesarios para cumplir sus funciones de manera segura.