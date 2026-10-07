Policías antidrogas toman Cartago y propinan golpe a poderosa banda narco de la provincia

La Policía de Control de Drogas (PCD) desplegó un operativo en San Diego de La Unión, Cartago, con el objetivo de detener a tres integrantes de la banda conocida como “Los Gery”, señalada por operar en esa comunidad.

El despliegue contempla cuatro allanamientos dirigidos contra los presuntos integrantes de esta estructura dedicada, según las autoridades, al narcomenudeo.

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En 3 puntos La Policía de Control de Drogas (PCD) desplegó un operativo en San Diego de La Unión, Cartago, con el objetivo de detener a tres integrantes de la banda conocida como “Los Gery”, señalada por operar en esa comunidad. El despliegue contempla cuatro allanamientos dirigidos contra los presuntos integrantes de esta estructura dedicada, según las autoridades, al narcomenudeo. Los allanamientos se mantienen en desarrollo, mientras los cuerpos policiales y judiciales avanzan con las diligencias para determinar la situación de los sospechosos y de los menores que aparentemente estarían siendo utilizados por la…

Pero el operativo tiene además otro frente: de manera paralela, las autoridades judiciales realizan tres allanamientos adicionales para localizar y aprehender a varios menores de edad que, aparentemente, serían utilizados por la organización para vender drogas en la vía pública.

La intervención busca determinar el papel que tendrían estos menores dentro de la actividad ilegal y golpear la estructura que opera en San Diego.

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Las acciones forman parte del “Plan Escudo”, estrategia mediante la cual las autoridades buscan intervenir de manera más expedita estructuras vinculadas con el narcomenudeo en comunidades vulnerables.

El objetivo del despliegue es decomisar drogas y armas, además de detener a las personas que estarían involucradas en estas actividades.

De acuerdo con las autoridades, el combate contra estas organizaciones también busca reducir los índices de violencia asociados con la actividad delictiva relacionada con la venta de drogas.

Los allanamientos se mantienen en desarrollo, mientras los cuerpos policiales y judiciales avanzan con las diligencias para determinar la situación de los sospechosos y de los menores que aparentemente estarían siendo utilizados por la organización.