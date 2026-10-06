Policía sorprende a pareja de jóvenes extranjeros viajando en bus con 10 armas y 400 municiones

Un control de rutina en un autobús terminó con el decomiso de un arsenal compuesto por 10 pistolas, 10 cargadores y 400 municiones en Los Chiles, en la frontera norte.

Los hechos ocurrieron la noche del lunes, cuando oficiales de la Policía de Fronteras abordaron un autobús que viajaba desde San Carlos hacia Los Chiles para realizar una revisión.

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El vehículo fue detenido cerca de las 10:40 p. m. en El Corozo de Los Chiles, donde los agentes comenzaron a verificar a los pasajeros.

Durante el procedimiento, los policías identificaron a una mujer de apellido Echeverría, de 21 años, y a un joven de apellido Rocha, de 18 años, ambos de nacionalidad nicaragüense y en condición migratoria irregular.

En 3 puntos Un control de rutina en un autobús terminó con el decomiso de un arsenal compuesto por 10 pistolas, 10 cargadores y 400 municiones en Los Chiles, en la frontera norte. Los hechos ocurrieron la noche del lunes, cuando oficiales de la Policía de Fronteras abordaron un autobús que viajaba desde San Carlos hacia Los Chiles para realizar una revisión. Las autoridades deberán determinar ahora las circunstancias relacionadas con el traslado de las armas y municiones y las responsabilidades que correspondan dentro de la investigación.

Según detalló la Policía de Fronteras, los dos transportaban las armas y municiones en bolsos que llevaban colocados sobre sus piernas.

Una llevaba cuatro pistolas y el otro seis

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La revisión permitió determinar que Echeverría llevaba dentro de su bolso cuatro pistolas calibre 9 milímetros, cada una con su respectivo cargador.

Además, en el mismo bolso transportaba 200 proyectiles calibre 9 milímetros.

Su acompañante llevaba otro bolso con el resto del armamento.

De acuerdo con las autoridades, Rocha tenía en su poder seis pistolas calibre 9 milímetros, también con sus respectivos cargadores.

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En ese segundo bolso había además 100 proyectiles calibre .38 y otros 100 calibre 6,35 milímetros.

En total, el decomiso quedó conformado por:

* 100 proyectiles calibre 6,35 milímetros.

La intervención fue realizada como parte de los controles que la Policía de Fronteras mantiene en la zona limítrofe y en las comunidades cercanas a la frontera con Nicaragua.

Tras el hallazgo, los oficiales decomisaron todo el armamento bajo la dirección funcional del fiscal de turno de Los Chiles.

La pareja fue posteriormente remitida a la Fiscalía de Flagrancia de San Carlos, donde continuará el proceso judicial correspondiente.

Las autoridades deberán determinar ahora las circunstancias relacionadas con el traslado de las armas y municiones y las responsabilidades que correspondan dentro de la investigación.