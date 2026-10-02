¡Medio millón de dólares en criptomonedas! La trama de cocaína y dinero que destapó el caso Stella en Costa Rica

La captura de un ciudadano de origen chino, nacionalizado costarricense y requerido por Estados Unidos, es apenas una parte de una investigación que ha sacado a la luz una presunta estructura internacional dedicada al tráfico de cocaína y al movimiento de grandes cantidades de dinero.

Se trata del caso Stella, una operación desarrollada por la Policía de Control de Drogas (PCD) que permitió decomisar aproximadamente $500.000 en criptoactivos e identificar conexiones con organizaciones criminales de México y Colombia.

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La investigación señala a Guobin Tam Zhang como presunto líder de esta estructura, cuyo funcionamiento fue investigado mediante operaciones encubiertas y compras controladas de cocaína.

De acuerdo con el Ministerio de Seguridad Pública, el sospechoso no solamente habría participado en la coordinación del suministro de droga, sino que también cumplía funciones financieras relacionadas con los pagos de los cargamentos.

En 3 puntos La captura de un ciudadano de origen chino, nacionalizado costarricense y requerido por Estados Unidos. Se trata del caso Stella, una operación desarrollada por la Policía de Control de Drogas (PCD) que permitió decomisar aproximadamente $500.000 en criptoactivos e identificar conexiones con organizaciones criminales de México y Colombia. Las autoridades continúan con las diligencias para determinar el alcance de las operaciones y las eventuales responsabilidades de las personas involucradas.

El principal destino de la cocaína era Estados Unidos.

El dinero se movía mediante criptomonedas

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Uno de los hallazgos más relevantes del caso fue la utilización de criptoactivos para movilizar y administrar fondos presuntamente relacionados con el narcotráfico internacional.

Las autoridades lograron decomisar aproximadamente medio millón de dólares bajo esta modalidad, un elemento que ahora forma parte de las investigaciones financieras.

Los investigadores también identificaron presuntos vínculos con estructuras relacionadas con los cárteles de Sinaloa y del Golfo, además de organizaciones dedicadas al narcotráfico y la legitimación de capitales en Colombia.

El caso comenzó a finales de 2025, cuando la PCD inició una serie de diligencias en coordinación con la DEA en Costa Rica, la oficina de la DEA en Jacksonville y la División de Investigación Criminal del Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos (IRS-CI).

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Las investigaciones incluyeron técnicas especiales, operaciones encubiertas y compras controladas de cocaína, que permitieron reconstruir el presunto funcionamiento de la organización.

También participaron la Unidad Especial de Apoyo (UEA) y la Dirección de Inteligencia y Análisis Criminal (DIAC).

La magnitud de la investigación obligó a establecer coordinaciones internacionales con autoridades de Estados Unidos, Países Bajos y España.

Guobin Tam Zhang permanece a disposición de las autoridades correspondientes, mientras avanzan las coordinaciones para su extradición hacia Estados Unidos.

El caso Stella deja ahora al descubierto los presuntos alcances de una estructura que, según la investigación policial, combinaba el tráfico internacional de cocaína con mecanismos financieros digitales para gestionar importantes sumas de dinero.

Las autoridades continúan con las diligencias para determinar el alcance de las operaciones y las eventuales responsabilidades de las personas involucradas.