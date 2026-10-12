¡Pococí pide auxilio! Alcalde lanza fuerte advertencia al Gobierno y exige actuar antes de que las emergencias empeoren

La situación que enfrentan varias comunidades de Pococí encendió las alarmas de las autoridades municipales, al punto de que el alcalde Manuel Hernández Rivera lanzó un llamado urgente al Gobierno para que intervenga y evite que las emergencias continúen agravándose.

Mediante una comunicación oficial dirigida a un ministro, el jerarca municipal advirtió que los esfuerzos del gobierno local podrían resultar insuficientes si las instituciones nacionales no se involucran de manera inmediata en la atención de las zonas afectadas.

Publicidad

La Municipalidad de Pococí ya gestiona la contratación de al menos ₡160 millones para adquirir materiales y servicios de maquinaria destinados a atender emergencias.

Además, prepara una modificación presupuestaria que presentará en los próximos días para disponer de otros ₡100 millones en mano de obra y maquinaria adicional.

En 3 puntos La situación que enfrentan varias comunidades de Pococí encendió las alarmas de las autoridades municipales. Mediante una comunicación oficial dirigida a un ministro, el jerarca municipal advirtió que los esfuerzos del gobierno local podrían resultar insuficientes si las instituciones nacionales no se involucran de manera inmediata en la atención… La advertencia es clara: aunque el gobierno local está gestionando recursos millonarios para atender la situación, el alcalde considera indispensable la participación de otras instituciones para enfrentar las emergencias de manera efectiva.

En total, se trata de al menos ₡260 millones en recursos que la administración municipal busca movilizar, sin contar las inversiones adicionales previstas para intervenir puentes y pasos afectados en diferentes distritos del cantón.

Sin embargo, el alcalde reconoce que el problema supera la capacidad de respuesta que podría tener la Municipalidad actuando por su cuenta.

Espacio comercial Este espacio puede ser suyo Anuncie su marca en AM Prensa Lectores de Cartago y de todo el país, cada día, en portada y en cada noticia. Quiero anunciarme

Alcalde lanza mensaje contra las discusiones políticas

Uno de los puntos más fuertes de la comunicación es el señalamiento del alcalde sobre las limitaciones institucionales y las discusiones políticas que, a su criterio, pueden obstaculizar las soluciones que necesitan los vecinos.

Hernández fue enfático en que las emergencias requieren decisiones y acciones concretas, no enfrentamientos que retrasen la atención de las comunidades.

En el documento, el jerarca municipal señala que, desde su experiencia, para avanzar se necesita voluntad y evitar discusiones políticas que respondan a intereses ajenos y no a las necesidades de quienes sufren las consecuencias.

Publicidad

Ante este panorama, el alcalde solicitó directamente al ministro una coordinación urgente para intervenir los sectores afectados y otras comunidades colindantes.

Incluso, puso a disposición el equipo humano y técnico de la Municipalidad y planteó la posibilidad de establecer convenios que permitan realizar trabajos en zonas que normalmente están fuera de las competencias del gobierno local.

La propuesta contempla que esas intervenciones se ejecuten conforme a la normativa vigente y con acompañamiento de los profesionales de las instituciones correspondientes.

El objetivo es acelerar las obras necesarias y evitar que las limitaciones administrativas se conviertan en otro obstáculo para las familias que enfrentan las consecuencias de las emergencias.

La comunicación también fue remitida a instituciones como el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), el Ministerio de Salud, el Hospital de Guápiles, el Cuerpo de Bomberos, la Comisión Nacional de Emergencias y diputados de la provincia de Limón.

Con este llamado, la Municipalidad de Pococí busca que las autoridades nacionales asuman un papel más activo en la atención de los daños y que la coordinación institucional permita dar una respuesta más rápida a las comunidades.

La advertencia es clara: aunque el gobierno local está gestionando recursos millonarios para atender la situación, el alcalde considera indispensable la participación de otras instituciones para enfrentar las emergencias de manera efectiva.