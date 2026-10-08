Pilar Cisneros llega en silencio a la Fiscalía: investigan presunto financiamiento ilegal de campaña que llevó a Chaves al poder

La exdiputada oficialista Pilar Cisneros llegó la mañana de este jueves 8 de octubre a la Fiscalía General de la República para rendir declaración indagatoria en una investigación por el presunto financiamiento ilegal de la campaña electoral que llevó a Rodrigo Chaves a la Presidencia en 2022.

Cisneros ingresó a las instalaciones judiciales sin ofrecer declaraciones a los periodistas que se encontraban en el lugar.

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La exlegisladora figura como imputada dentro de una causa penal que busca determinar si durante la campaña del Partido Progreso Social Democrático (PPSD) operaron mecanismos de financiamiento al margen de los controles establecidos por la legislación electoral costarricense.

El Ministerio Público investiga la presunta existencia de dos estructuras paralelas utilizadas para captar recursos económicos y cubrir gastos relacionados con la campaña presidencial.

En 3 puntos La exdiputada oficialista Pilar Cisneros llegó la mañana de este jueves 8 de octubre a la Fiscalía General de la República para rendir declaración indagatoria en una investigación por el presunto financiamiento ilegal de la campaña… Cisneros ingresó a las instalaciones judiciales sin ofrecer declaraciones a los periodistas que se encontraban en el lugar. La diligencia de este jueves constituye una nueva etapa del proceso, que continúa bajo investigación del Ministerio Público.

Una de ellas habría operado mediante el fideicomiso Costa Rica Próspera, mientras que la segunda supuestamente utilizó cuentas bancarias de Sofía Agüero Salazar, quien participó en la coordinación de parte de la agenda de Rodrigo Chaves durante 2021.

La Fiscalía sospecha que estos mecanismos permitieron administrar recursos fuera de los controles del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) y de la Tesorería del PPSD.

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Esta no es la primera ocasión en que Cisneros se presenta ante las autoridades judiciales por este expediente.

El pasado 4 de septiembre acudió a la Fiscalía acompañada de su abogado, José Francisco Madrigal. Sin embargo, en aquella oportunidad no rindió declaración sobre los hechos investigados.

La diligencia se limitó a verificar sus datos personales y establecer los mecanismos para recibir las notificaciones correspondientes.

Durante aquella visita, que se prolongó aproximadamente 40 minutos, también se coordinó la entrega de una copia del expediente judicial a la oficina de su defensor, con el propósito de estudiar la documentación antes de la indagatoria programada para octubre.

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El expediente tiene implicaciones políticas debido a que involucra a varias figuras que participaron en la campaña presidencial de 2022.

En junio de 2025, el fiscal general, Carlo Díaz, presentó una acusación contra siete personas por presuntos delitos relacionados con el financiamiento electoral.

Entre los señalados figuran Pilar Cisneros, los exdiputados Waldo Agüero, Luz Mary Alpízar y Paola Nájera, así como el excanciller Arnoldo André.

También aparecen Rodrigo Chaves y Stephan Brunner, quienes mantienen inmunidad, una condición que introduce procedimientos especiales para el avance de las actuaciones judiciales en su contra.

Un caso que vuelve a sacudir el escenario político

La comparecencia de Cisneros representa un nuevo episodio en la investigación sobre el origen y la administración de los recursos utilizados durante la campaña electoral del PPSD.

El caso busca esclarecer si existieron mecanismos de recaudación y pago de gastos políticos que escaparon a la fiscalización de las autoridades electorales.

Por ahora, las personas investigadas mantienen su presunción de inocencia y corresponderá a las autoridades judiciales determinar las eventuales responsabilidades penales.

La diligencia de este jueves constituye una nueva etapa del proceso, que continúa bajo investigación del Ministerio Público.