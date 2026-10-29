Permiso para motel le cuesta 3 años de cárcel a exalcalde cartaginés

El trámite de un permiso para construir un motel en Llanos de Santa Lucía terminó en una condena contra el exalcalde de Paraíso, Marvin Solano Zúñiga, por los delitos de tráfico de influencias agravado y fraude de ley en la función administrativa.

El Tribunal Penal de Hacienda y la Función Pública le impuso tres años de prisión y lo inhabilitó durante ese mismo plazo para ocupar cargos públicos, incluidos los de elección popular.

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En 3 puntos El trámite de un permiso para construir un motel en Llanos de Santa Lucía terminó en una condena contra el exalcalde de Paraíso, Marvin Solano Zúñiga. El Tribunal Penal de Hacienda y la Función Pública le impuso tres años de prisión y lo inhabilitó durante ese mismo plazo para ocupar cargos públicos, incluidos los de elección popular. Ese segundo juicio se desarrolló entre setiembre y octubre del 2026 y concluyó con la condena informada este jueves 29 de octubre.

La resolución también establece el pago de ₡6,6 millones por daño social, intereses y costas procesales y personales, al declarar con lugar una demanda civil resarcitoria presentada por la Procuraduría General de la República.

Pese a la condena, Solano no deberá ingresar a prisión, pues recibió el beneficio de ejecución condicional de la pena por tres años. Durante ese período deberá abstenerse de cometer un nuevo delito doloso sancionado con más de seis meses de cárcel. Si incumple, el tribunal podría revocar el beneficio.

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Los hechos se remontan a mayo del 2016, cuando Solano encabezaba la Municipalidad de Paraíso. Según la información atribuida a la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, el entonces alcalde giró una orden escrita al jefe del Departamento de Ingeniería para aprobar el permiso de construcción del motel Tu y Yo.

La Fiscalía señaló que Solano recurrió a un texto legal para darle apariencia de legalidad a su gestión. Además, indicó que existía un conflicto de intereses porque funcionarios municipales que intervenían en la aprobación también prestaban servicios a la empresa encargada del proyecto.

El caso motivó un allanamiento en la Municipalidad de Paraíso el 5 de febrero del 2018, como parte de las diligencias del Ministerio Público y el Organismo de Investigación Judicial.

El proceso tuvo un primer juicio en el 2023, que terminó con una sentencia absolutoria. Sin embargo, en setiembre del 2024 se acogió un recurso de apelación y se ordenó celebrar un nuevo debate.

Ese segundo juicio se desarrolló entre setiembre y octubre del 2026 y concluyó con la condena informada este jueves 29 de octubre.